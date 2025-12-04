 
TV3 naujienos > Žmonės

Karališkoje šeimoje – skaudi žinia: dar vienam šeimos nariui diagnozuotas vėžys

Dar vienam karališkosios šeimos rato nariui buvo diagnozuotas vėžys. Karaliaus Charleso krikšto dukra ir karališkųjų vestuvių pamergė India Hicks pranešė apie odos vėžio diagnozę.

Lašelinė, vėžys (nuotr. 123rf.com)

Dar vienam karališkosios šeimos rato nariui buvo diagnozuotas vėžys. Karaliaus Charleso krikšto dukra ir karališkųjų vestuvių pamergė India Hicks pranešė apie odos vėžio diagnozę.

India Hicks, Karaliaus Charleso krikšto dukra, šią savaitę savo „Substack“ įraše atskleidė, kad jai neseniai buvo diagnozuotas odos vėžys, pasidalindama, kaip ji neseniai tikėjosi ramios savaitės namuose, kai „gyvenimas, su savo paslaptinga choreografija, pakeitė planą“, rašoma PEOPLE.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Neseniai atliktos odos vėžio operacijos tyrimų rezultatai grįžo, ir naujienos buvo… nekokios. Tai priverčia pasaulį šiek tiek susilieti“, – pasidalino Hicks.

58-erių dizainerė ir buvęs mados modelis, kurios motina, ledi Pamela Hicks, buvo vėlyvosios Karalienės Elžbietos dvaro dama, atskleidė, kad jos tyrimų rezultatai parodė „nerimą keliančiai greitai plintančią vėžio dėmę apatinėje blauzdos dalyje“.

„Reagavau taip, kaip ir dauguma žmonių: keistas ramaus praktiškumo ir nedidelio privataus siaubo mišinys. Sakai sau, kad tau viskas gerai, darai arbatą, atsakinėji į el. laiškus, o mažas vidinis balsas šnabžda: o kas, jei yra blogiau, nei manome?“

Hicks yra karališkosios šeimos giminaitė, nes jos motina yra kilusi iš Mountbatteno namų. Ledi Pamela buvo vėlyvojo Princo Philipo pusseserė ir šiuo metu yra seniausia gyvenanti Karalienės Viktorijos palikuonė. Būdama 13 metų, Hicks buvo pamergė Charleso karališkose vestuvėse su Princese Diana.

Rado gydytoją

Hicks, kuri dabar laiką dalija tarp namų Kotsvoldse ir Harbour saloje, rašė, kad Majamyje rado gydytoją, galintį atlikti skubią Mohso procedūrą – chirurginį metodą, kai vėžiu pažeista oda pašalinama sluoksnis po sluoksnio, kol nelieka pažeistų ląstelių.

„Pati procedūra buvo tik santykinai nepatogi. Sėdi su atviru pjūviu kojoje, kol audinius nuskraidina į patologijos laboratoriją. Ir tada ateina sunkiausia dalis: laukimas“, – prisiminė ji „keistą limbo“ būseną operacijos metu. „Jautiesi gerai, šnekučiuojiesi, naršai telefone, ir vis dėlto viskas priklauso nuo to, kas vyksta kitame kambaryje.“

Galiausiai, Hicks sužinojo, kad „šį kartą jai pasisekė“. Gydytojas patvirtino, kad vėžio nebėra, ir ji grįžo namo laiku, kad su šeima atšvęstų Padėkos dienos šventę – tai šviesi dėmė tarp emocinio sąmyšio, kurį patyrė pastarosiomis savaitėmis. Tačiau medikai nėra garantuoti, jog vėžys nesugrįš.

Hicks diagnozė paaiškėjo praėjus metams po to, kai Karalius Charlesas ir Kate Middleton paskelbė apie savo vėžio diagnozes.

