Karališka šeima šokiruota: turistas įsibrovė į karaliaus rezidenciją

Turistas, kuris buvo suimtas po to, kai įsibrovė į Bakingamo rūmų karališkąjį maniežą, buvo rastas pasislėpęs arklidėse, žirgo aptvare, pranešė teismo pareigūnai.

25 metų Awadas Mustafa ketino pakeliauti po Jungtinę Karalystę. Jis buvo suimtas po to, kai rugsėjo 16 dieną anksti ryte įsibrovė į oficialią karaliaus rezidenciją. Teisme buvo liudijama, kad jis pradėjo filmuoti, tačiau nesugebėjo išlipti atgal ir pasislėpė arklidėse.

Policijos pareigūnai rado A. Mustafą 1.25 val. ryte arklidėse. Su savimi jis turėjo du pasus – Ekvadoro ir Ispanijos, telefoną „iPhone“, grynųjų pinigų ir telefono įkroviklį, rašo mirror.co.uk.

Teigia, kad nukrito ir susižalojo

Į Jungtinę Karalystę jis atvyko rugsėjo 7 d. ir kitą dieną po incidento planavo skristi į Ispaniją. Vestminsterio magistratų teisme A. Mustafa prisipažino įsibrovęs į saugomą teritoriją.

„Rugsėjo 16 d., prieš pat 1.30 val. nakties, visuomenės narys paskambino į policiją ir pranešė, kad pamatė vyrą, lipantį per sieną Grosvenor Road, kuris ribojasi su The Royal Mews, karališkuosu maniežu. Po to įtariamasis buvo pastebėtas teritorijos viduje ir filmavo mobiliuoju telefonu. Pareigūnai į įvykio vietą atvyko apie 2.30 valandą ir rado įtariamąjį pasislėpusį aptvaro kampe greta žirgo“, – sakė prokurorė Rhianne Neil.

A. Mustafa buvo sulaikytas ir davė parodymus, kuriuose teigė, kad užlipo ant sienos norėdamas fotografuoti. Jis teigė nukritęs ir susižalojęs, todėl negalėjo atgal perlipti per sieną.

Teisėjos Ninos Tempia sprendimu A. Mustafa lieka suimtas iki lapkričio 6 dienos, kai bus paskelbtas teismo nuosprendis.

Karališkasis maniežas yra atsakingas už karališkosios šeimos narių kelionių žeme organizavimą ir jame yra 260 metų senumo auksinis autobusas, naudotas per Elžbietos II ir karaliaus Karolio karūnavimo iškilmes.