Karalienės sūnui teks aiškintis teisme: mergina kaltina seksualiniu užpuolimu, kai ši buvo nepilnametė

Nors JK monarchės Elizabeth II sūnus ir Jorko kunigaikštis neigia bet kokius jam pateiktus kaltinimus, tačiau byloje teigiama, kad princas Andrew prieš 20 metų lytiškai santykiavo su nepilnamete auka be jos sutikimo ir žinodamas jos amžių.

V. Giuffre kaltinimai princui Andrew buvo pateikti dar 2019 m., tačiau princo teigimu, jie yra visiškas pramanas.

Prince Andrew is pictured with Virginia Roberts one of Epstein's victims. The lady in the back is Epstein's ex-girlfriend, Ghislaine Maxwell. Maxwell was said to be the one that procured the girls.#JeffreyEpstein #PrinceAndrew #RoyalFamily pic.twitter.com/2DQRKPYaab