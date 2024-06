Kanuose nugriaudėjo socialinių tinklų žvaigždžių apdovanojimai: dalyvavo 1 lietuvė

REKLAMA

Apdovanojimai šiemet surengti kultiniame viešbutyje „Hotel Martinez“, jie vyko per Kanų filmų festivalį.

(40 nuotr.) FOTOGALERIJA. WIBA apdovanojimai („Getty Images" nuotr.)

Renginyje dalyvavo šimtai geriausių turinio kūrėjų iš viso pasaulio.

Vakaro metu vyko jų priėmimas, iškilminga vakarienė ir apdovanojimų ceremonija, kurios metu surengtas specialus Šveicarijos ir Lietuvos dainininkės, „ELLE On The Go with Ginta“ vedėjos Gintos pasirodymas.

Po to skambėjo britų atlikėjos Sonique dainos.

WIBA apdovanojimus prižiūrėjo Monake įsikūrusi Pasaulio nuomonės formuotojų asociacija (WIBA).

Tai – vieninteliai tarptautiniai apdovanojimai, skirti pagerbti socialinių tinklų veikėjų veiklą įvairiose srityse.

WIBA 2024 m. apdovanojimus pelnė mados modelis ir moterų įgalinimo šalininkė Coco Rocha, nuomonės formuotoja, kurianti gyvenimo būdo tematikos turinį Lena Situations, įtakingiausias socialinių tinklų žurnalistas Alexandre'as Maras, įtakingiausia Artimųjų Rytų socialinė asmenybė Reem Khabbazeh, mados ir gyvenimo būdo nuomonės formuotoja Sasha Ray, aktorė, veikianti socialiniuose tinkluose Lee Levi ir kiti.