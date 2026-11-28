Vėliau paaiškėjo, jog nemenką išgąstį sukėlęs „veidas“ tebuvo optinė apgaulė, sukelta medžių šakų, rašoma unilad.com.
Kamera užfiksavo „kūną“ prie lesyklėlės
Neįprasta istorija pasidalijo „Reddit“ platformos vartotojas, paviešinęs ekrano nuotrauka, padarytą savo paukščių lesyklėlės stebėjimo kameros.
Stebėjimo programėlė jam atsiuntė pranešimą su automatiniu tekstu „aptiktas žmogaus kūnas“, nors kamera buvo skirta tik stebėti paukščius.
„Mano lesyklėlės programėlė atsiuntė pranešimą „aptiktas žmogaus kūnas“. Nuotraukoje dešinėje pusėje atrodo tarsi būtų ore kabantis veidas“, – rašė vyras.
Nuotraukoje matyti naktinio matymo kamera ir paukštis, tupintis ant lesyklėlės. Tačiau šalia jo tarsi matosi žmogaus veidą primenanti blyški forma.
Internautai liko išgąsdinti
Įrašas greitai sulaukė didelio dėmesio, o daugelis vartotojų pripažino, kad vaizdas iš tiesų atrodo gana bauginantis.
„Oho, tas veidas iš šakų ir lapų atrodo tikrai šiurpiai“, – komentavo vienas žmogus.
Kitas pridūrė: „Aš irgi jį matau, bet manau, kad tai tik taip susidėlioję šakos ir lapai.“
Dar vienas komentatorius rašė: „Vieta, kur matomas veidas, nelabai logiška pagal aplinką. Bet vis tiek gana baisu.“
Pats įrašo autorius, pasivadinęs „casperlakes“, pasakojo, kad kamera įrengta Nyderlandų pietryčiuose. Jis taip pat pridūrė, kad iki šio įvykio tokio tipo pranešimų nebuvo gavęs, nors vėliau programėlė dar kelis kartus juos atsiuntė.
Pasak jo, tikėtina, kad pranešimą iš tiesų suaktyvino paukštis, o „veidas“ tėra atsitiktinis šakų, lapų derinys, apšviestas tokiu būdu, kad primena veido formą.
„Esu tikras, kad pranešimą suaktyvino paukštis, o tas veidas tiesiog buvo šiurpi atsitiktinumo kombinacija“, – sakė jis.
Smegenų triukas – pareidolija
Daugelis komentatorių šį vaizdą aiškino reiškiniu, vadinamu pareidolija. Tai psichologinis fenomenas, kai žmogaus smegenys linkusios atpažinti veidus ar pažįstamas formas atsitiktiniuose objektuose.
Dėl šios priežasties žmonės kartais mato „veidus“ debesyse, medžių šakose ar net pastatų fasaduose.
Vienas vartotojas juokaudamas rašė: „Pareidolija, grūdėtas apšvietimas ir per didelė ekspozicija – tai nieko neįprasto. Bet jei tokį pranešimą gaučiau naktį būdamas vienas namuose, tikrai išsigąsčiau.“
Vis dėlto diskusijoje kilo ir kitas klausimas, kuris nustebino daugelį: kodėl paukščių lesyklėlės programėlė apskritai turi funkciją, galinčią aptikti „žmogaus kūną“?
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