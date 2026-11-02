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Ką pirmiausia pamatėte paveikslėlyje? Tai išduos, kaip reaguojate į pykčius

2026-11-02 14:25 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-11-02 14:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Optinės iliuzijos jau seniai žavi žmones ne tik dėl savo gebėjimo apgauti akis, bet ir dėl to, kad leidžia pažvelgti į mūsų mąstymo ypatumus. Nors tokie testai nėra moksliškai patvirtinti, jie dažnai tampa smagiu būdu geriau pažinti save. Specialistai teigia, kad tai, į ką dėmesį atkreipiame pirmiausia, gali atspindėti mūsų mąstymo modelius, emocines reakcijas ar net charakterio bruožus.

Optinė iliuzija (nuotr. soc. tinklų)
GALERIJA (43)

Optinės iliuzijos jau seniai žavi žmones ne tik dėl savo gebėjimo apgauti akis, bet ir dėl to, kad leidžia pažvelgti į mūsų mąstymo ypatumus. Nors tokie testai nėra moksliškai patvirtinti, jie dažnai tampa smagiu būdu geriau pažinti save. Specialistai teigia, kad tai, į ką dėmesį atkreipiame pirmiausia, gali atspindėti mūsų mąstymo modelius, emocines reakcijas ar net charakterio bruožus.

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Būtent todėl optinių iliuzijų testai socialiniuose tinkluose sulaukia milijonų peržiūrų ir komentarų. Vienas iš naujausių išpopuliarėjusių testų siūlo vos per 10 sekundžių sužinoti, kaip reaguojate į kasdienius iššūkius ir kokį emocinį bruožą slepiate savyje, rašoma timesofindia.com.

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(43 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Optinė iliuzija suglumino tūkstančius: kas čia ne taip?

Ką pirmiausia pamatėte paveikslėlyje?

Šio testo esmė labai paprasta – pažvelkite į paveikslėlį ir atkreipkite dėmesį, ką pastebėjote pirmiausia. Vieni žmonės pirmiausia pamato kalną, kiti – šunį.

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Anot socialiniame tinkle „TikTok“ išpopuliarėjusio testo autorės Yilin, būtent pirmasis vaizdas gali atskleisti skirtingus emocinius polinkius ir tai, kaip žmogus reaguoja į kasdienes situacijas.

Jei pirmiausia pamatėte kalną:

Jeigu jūsų dėmesį pirmiausia patraukė kalnas, tai gali reikšti, kad esate ramus, geranoriškas ir konfliktų vengiantis žmogus.

„Jums nepatinka ginčytis dėl smulkmenų, todėl dažnai leidžiate kitiems daryti tai, ko jiems reikia“, – teigė Yilin.

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Pasak jos, tokie žmonės paprastai pasižymi dideliu kantrumu ir gebėjimu neįsivelti į nereikalingus konfliktus. Jie dažnai renkasi taikų problemų sprendimo būdą ir nesistengia kiekvienoje situacijoje įrodyti savo tiesos.

Nors iš šalies gali atrodyti mažiau ambicingi ar rečiau prisiimantys iniciatyvą, jie yra darbštūs ir atsakingi.

„Jie atiduoda viską 100 proc., net jei už tai negauna daug pripažinimo“, – aiškino testo autorė.

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Teigiama, kad žmonės, pirmiausia pastebintys kalną, neleidžia smulkiems nepatogumams sugadinti nuotaikos. Užuot konfliktavę ar ilgai analizavę nesėkmes, jie stengiasi jas paleisti ir judėti pirmyn.

Tokie žmonės dažnai vertinami kaip patikimi, stabilūs ir gebantys išlaikyti šaltą protą net sudėtingose situacijose.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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