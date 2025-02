Justino Timberlake‘o poelgis įsiutino gerbėjus: „Tai neatleistina“

Atlikėjas pranešė apie atšaukimą vos prieš pat koncertą ir paaiškino tai sveikatos problemomis.

„Brangieji, mano širdis plyšta, tačiau turiu atšaukti šio vakaro pasirodymą. Į garso patikrinimą atvykau kovodamas su gripu, o dabar jis mane galutinai užklupo.

Mane tiesiog žudo jausmas, kad turiu nuvilti savo komandą, kuri taip sunkiai dirbo, kad šis pasirodymas įvyktų. Galiu jus visus patikinti, kad už bilietus tikrai atgausite pinigus. Labai jus myliu“, – rašė J. Timberlake‘as.

Visgi toks sprendimas gerbėjų neįtikino – jie pyko ne tiek dėl atlikėjo ligos, kiek dėl to, kad apie koncertą neįvyksiant buvo pranešta paskutinę akimirką, kai minia jau buvo susirinkusi arenoje.

„Atšaukti koncertą dėl to, kad sergi, yra visiškai suprantama. Tačiau atšaukti koncertą likus kelioms minutėms iki jo pradžios – visiškai nedovanotina. Jis realiai laukė iki pačios paskutinės minutės. Tai neatleistina“, – piktinosi viena iš gerbėjų.

„Durys į koncertą net neturėjo būti atidarytos, jei šou ruošiamasi atšaukti. Kai kurie iš mūsų į šį koncertą važiavo iš kitų miestų ir jau ne pirmą kartą nusivylia, tenka vėl koreguoti viešbučių datas ir panašiai, esu nusivylusi“, – pritarė kita.

Negana to, tai jau antras kartas, kai J. Timberlake‘as atšaukia koncertą šioje arenoje – spalio mėnesį dėl sveikatos problemų jis taip pat buvo perkeltas. Dalis gerbėjų net suabejojo atlikėjo nuoširdumu.

„Jei tai būtų buvęs gripas, būtume apie atšaukimą žinoję tikrai anksčiau... Liūdna, nes žmonės susimokėjo už kelionę iki arenos, automobilių parkavimą, maistą ir panašiai... Gėda, Justinai. Pripažink, kad turi problemą, užuot vis nuvildamas ir gaišindamas tūkstančių žmonių laiką“, – rašė komentatoriai socialiniuose tinkluose.

Gerbėjų nepasitenkinimą dar labiau sustiprino internete plintantys vaizdo įrašai – juose matyti, kaip publika švilpia, kai Timberlake‘o komanda praneša apie koncerto atšaukimą.

„Visi palieka „Nationwide“ areną, nes Justinas Timberlake‘as atšaukė savo paskutinį turo koncertą nors jis jau ir taip buvo perkeltas į šią datą iš spalio. Buvo likę vos 10 minučių iki apšildančio atlikėjo pasirodymo, durys jau buvo atidarytos“, – rašė vienas iš gerbėjų.

Everyone leaving Nationwide Arena because Justin Timberlake cancelled the LAST tour date after already rescheduling from October. 10 minutes before the opener and after doors opened. pic.twitter.com/d40RJWiLCh