Justina Partikė pristatė naują mylimąjį: lygiai 2 mėnesiai, kai jis atėjo į mano gyvenimą

Dar gegužės mėnesio pabaigoje J. Partikė naujienų portalui tv3.lt patvirtino sklandžiusias kalbas apie naujus santykius.

„Iš tikrųjų nemoku aš būti viena. Esmė tame, kad gyvenimas – vienas. Jei nepasiseka kažkokie santykiai, tai ką, dabar vadinasi, turi pasenti viena? Taip išėjo, kad visiškai netikėtai ir nelauktai susipažinome“, – tąkart naujienų portalui tv3.lt sakė ji.

Dėkoja likimui

Šiandien Justina ir Vygandas mini jau dvejus mėnesius kartu.

Šia proga moteris socialiniuose tinkluose pristatė sekėjams naują mylimąjį ir pasidalijo įrašu, kuriame atvėrė širdį.

„Ir jau 19 diena išmušė… Šiandien lygiai 2 mėnesiai, kai jis atėjo į mano gyvenimą ir jį atsinešė daugybę švelnumo, meilės ir pripildė mano veidą plačia šypsena. Ko man taip trūko… Garsus juokas mano kasdienybėje net kai jo ir nėra šalia. Pripildė mane vidinės ramybės – aš TOKIA RAMI viduje, kad nepamenu, kada man nekilo klausimų ar abejonių… Aš galiu būt SAVIMI ir jaustis reikalinga.

Tiesiog esu maksimaliai atsipalaidavusi. Be jokių mąstymų, kas, kaip ir kodėl… Labai rimtas, švelnus, be proto vyriškas, be galo linksmas, sarkastiškas, rūpestingas, padedantis ir mylintis… Plius mus vienija mano nauja aistra, jam sena – motociklai. Ačiū, kad man tapai ne tik mylimu žmogumi, užuovėja, kurioje pirmą kartą tokia jaučiuosi saugi, bet ir geriausiu draugu! Kuriam galiu pasakot viską ir kuris išklausys, kuris patars…

Kuris kai reikės apsikabins ar kartu iš visų plaučių pasijuoks. Bet su juo – JUOKO pilni namai. Galim kalbėt iki kol prašvis… Ir be jokių baimių ar galvojimų, ką pasakyt. Atrodo, jau daugybę metų žinau jį... Man tiesiog gera su šiuo žmogumi… Ir dėkoju likimui, kad man jį atsiuntė tada, kada man labai reikėjo to saugumo jausmo ir begalinio rūpesčio. VYGANDAS“, – rašė J. Partikė.

Primename, kad J. Partikė augina dukrą Esteilą, kurios susilaukė su buvusiu sutuoktiniu Vyteniu Partiku.

Po skyrybų moteris kurį laiką santykius puoselėjo su sporto treneriu Broniu Šukiu.