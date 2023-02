Jurga Šeduikytė – apie gimtadienį, kurį praleis ne viena, ir metus: „Įsimylėjęs žmogus nepastebi, kaip greitai praeina gyvenimas“

Naujienų portalui tv3.lt Jurga Šeduikytė atvirai prabilo apie iššūkių kupinus metus bei atskleidė, kaip paminės gimimo dieną.

Pradėdama pokalbį apie prabėgusius metus, atlikėja neslėpė, kad jie buvo kupini iššūkių: „Man praėję metai buvo pilni iššūkių. Keitėsi komanda, su kuria dabar dirbsiu. Aš taip pat pagaliau išsigryninau savo muzikinį formatą. Pradėjau organizuoti patyrimo formato koncertus, darome svajonių dirbtuves, per kurias duodu tam tikras užduotis. Jos būna lengvos, skirtos fantazijai. Žmogus tuomet prisimena tam tikrus dalykus, kurie vyko vaikystėje. Prisimena, kad reikia svajoti. Kreipiasi į savo vidinį vaiką. Tuomet įvyksta toks įdomus dalykas, kad mes gale koncerto tampame tam tikrais draugais.“

Jurga neslėpė ir to, kad kasmet netrūksta ir džiugių akimirkų, kurios priverčia plačiai nusišypsoti. „Nusišypsoti privertė toks žalias daiktas, kuris yra tapytas paveiksliukas. Jis yra pasirodęs man sapne. Savo sapną papasakojau tapytojui, su kuriuo darome bendrą projektą – rašysime knygą. Jis nutapė tai ir man padavė“, – rodydama rankinę su piešiniu sakė ji.

Paklausta, ką simbolizuoja žalia spalva, J. Šeduikytė užsiminė, kad pastaruoju metu būtent ši spalva ją ir lydi gyvenime: „Žalia spalva mane paskutiniame etape lydi. Labai apsidžiaugiau, kai sužinojau, kad tai yra širdies ir jausmų spalva. Linkiu visiems nelaukti pavasario, bet jį pamatyti dabar, nes gyvybė yra viduje. Man kartais atsiranda jausmas, kai po gero pokalbio pamiršti, kad saulė nešviečia. Atrodo, kad atsisuksi į langą ir saulė švies. To jausmo ir įspūdžio linkiu visiems žiemą.“

Tęsdama pokalbį apie gimimo dieną, atlikėja atskleidė, kad gimtadienį sutiks ne viena, o su klausytojais. „Gimtadienio diena bus Šv. Kotrynos bažnyčioje. Bus visas turas per Lietuvą, kuris prasidės būtent per mano gimimo dieną. Per ją aš siūlysiu paskelbti tarptautine meilės sau diena. Kviesiu žmones pasidalinti, kas jiems yra meilė sau“, – sakė pašnekovė.

43-ąjį gimtadienį mininti Jurga tikino, kad bėgantis laikas jos nė kiek negąsdina: „Šiais metais pradėjau vesti užsiėmimus „Patirk save per balsą'' ir viena iš užduočių – kad žmogus pabandytų pagauti save ir savo esmę. Nepaisant to, ką jis daro ir kokios yra jo pareigos ar vardas. Jeigu pagauni savo esmę, žinai, kad būtent tu išgyveni savo emocijas, o ne emocijos yra tavo esmė, tuomet nėra sunku priimti ir tuos metus. Metų nėra. Mes realiai juos įsivaizduojame. Kai kažko lauki, tuomet laikas išsitempia iki begalybės. Sakoma, kad įsimylėjęs žmogus nepastebi, kaip greitai praeina gyvenimas.“

Baigdama pokalbį apie gimimo dieną bei prabėgusius metus, pašnekovė atskleidė, ko sau palinkėtų: „Nebijoti įžengti į naujas žemes.“