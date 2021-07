Po nepaprastai ilgo ir vingiuoto kelio kino studijos „Marvel“ veiksmo ir nuotykių filmas „Juodoji našlė“ (angl. „Black Widow“) netrukus išvys dienos šviesą. Praėjus daugiau nei dvejiems metams po paskutinio „Marvel“ kino visatos filmo „Keršytojai. Pabaiga“ (angl. „Avengers: Endgame“) pasirodymo kino teatruose, franšizės gerbėjai pasiruošę užplūsti kino sales, tačiau jie bus nustebinti, ką ten pamatys.

Neseniai australų režisierė Cate Shortland atskleidė filmus, kuriuos ji pažiūrėjo prieš filmuodama „Juodoji našlę“, todėl paaiškėjo, kad visų „Marvel“ kino visatos „Begalybės sagos“ filmų peržiūra buvo tik dalis jos pasiruošimo.

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Juodosios našlės kilmės istoriją įtakojo stebinantis filmų rinkinys

„Pirmiausia mes pažiūrėjome keletą tokių filmų, kaip kriminalinį vesterną „Šioje šalyje nėra vietos senukams“ [angl. „No Country for Old Men“]. Tada mes pažiūrėjome tokius filmus, kaip „Telma ir Luiza“ [angl. „Thelma and Louise“]. Ir šis „Marvel“ filmas – jį mačiusieji žmonės sakė, kad tai jiems primena „Kapitonas Amerika: Žiemos karys“ [angl. Captain America: The Winter Soldier].“ – savo kūrybą įtakojančius filmus išvardino režisierė C. Shortland.

Bet tai dar ne viskas. Nors C. Shortland nepateikė daugiau konkrečių filmų pavadinimų, buvo ir kitų įkvėpimų.

„Aš peržiūrėjau daugybę kovinių filmų ir daugybę jų buvo apie armiją ir kariuomenę. Ir tada aš perkėliau moteris į šiuos vaidmenis.“ – atskleidė režisierė.

Koviniai filmai turi prasmės, tačiau „armijos ir kariuomenės“ paminėjimas yra labai įdomu. Visi franšizės gerbėjai žino, kad Natalija „Nataša“ Romanova, kuriuos vaidmenį atlieka aktorė Scarlett Johansson, nėra vienintelė Juodoji našlė, bet yra viena iš daugelio žudikių, kurias sukūrė „Našlės“ programa. Kiek daug Juodųjų našlių ar net visą armiją jų pamatysime filme „Juodoji našlė“ paaiškės tik per premjerą. Prieš mėnesį pasirodžiusiame reklaminiame filmo vaizdo klipe galima pamatyti bent dvi Našles besivejančias Juodąją našlę ir jos partnerę Jeleną (aktorė Florence Pugh):

Pasak režisierės C. Shortland vien šiai scenai nufilmuoti prireikė trijų savaičių darbo. Kitas vaizdo klipas, rodantis dar keletą filmo veiksmo scenų, patvirtina, jog režisierė tikrai žiūrėjo daug kovinių filmų:

Ir galiausiai dar vienas trumpas vaizdo klipas pristato pagrindinį filmo piktadarį „Taskmaster“:

Visi trys vaizdo klipai buvo pristatyti per pastarąjį mėnesį, todėl panašu, kad kino studija „Marvel“ nejuokauja ir laukia gerbėjais užpildytų kino salių. Be S. Johansson ir F. Pugh, kino juostoje „Juodoji našlė“ taip pat vaidina David Harbour, kaip Raudonasis sargybinis, aktorė Rachel Weisz, kaip superšnipų mokymo įstaigos vadovė Melina, ir, kaip pranešama, gali pasirodyti net pats Robert Downey Jaunesnysis, kaip Tonis Starkas.

Veiksmo ir nuotykių filmas „Juodoji našlė“ Lietuvos kinuose nuo liepos 9 d.

Filmo anonsas: