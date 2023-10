Julia Fox pademonstravo provokuojantį įvaizdį: vos dengė intymias vietas

Neseniai J. Fox dalyvavo Niujorke vykusioje Tommy Dorfmano filmo „Something You Said Last Night“ premjeroje, kurioje pasirodė mažai ką palikdama vaizduotei.

Buvusi aktorė vilkėjo juodą metalinį korsetą, kuris vos dengė krūtinę. Prie jo ji priderino platėjantį juodą sijoną ir nėriniuotas pirštines, kurios siekė kone pečius.

Aprangą Julia užbaigė neįprasta juoda rankine, kurios forma priminė paukštį.

Julios Fox įvaizdis (6 nuotr.) Julia Fox (nuotr. SCANPIX) Julia Fox (nuotr. SCANPIX) Julia Fox (nuotr. SCANPIX) +2 Julia Fox (nuotr. SCANPIX) Julia Fox (nuotr. SCANPIX) Julia Fox (nuotr. SCANPIX)

Primename, kad J. Fox Niujorko mados savaitės renginyje neseniai parodė dar vieną įvaizdį, kuriame buvo vos pridengusi intymias vietas metaliniu bikiniu.

Rugsėjo 5 d., 33-ejų metų moteris ėmėsi kraštutinumų ir vilkėjo dviejų dalių ansamblį, kuris atidengė nemažą dalį jos odos.

Julios apranga vos neatskleidė daugiau, nei buvo numatyta, ir, kaip pranešama, privertė visus aplinkinius aikčioti iš nuostabos.

Kaip rašo „Page Six“, vieniša mama atrodė beveik nuoga, vilkėdama itin mažą tik spenelius dengusią metalinę liemenėlę ir vos intymias vietas dengiančias kelnaites.

Julia Fox (nuotr. SCANPIX)

Spenelius dengė metaliniai apskritimai, o juos prilaikė grandinėlės.

Nepaisant to, bikinis tik minimaliai dengė jos intymias vietas.

Aktorė prie ekstremalaus įvaizdžio priderino ilgą juodą odinį paltą, palikdama jį neužsegtą priešais fotografus.