Jubiliejinį turą Lietuvoje „Gregorian“ pradėjo įspūdingu koncertu Šiauliuose

Šeštadienį magiški trupės balsai skambės Klaipėdoje, o sekmadienį, vasario 16 d., – Kaune, rašoma pranešime spaudai.

Choras „Gregorian“ (20 nuotr.) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) +16 Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės) Choras „Gregorian“ (nuotr. Žanetos Bytautienės)

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Choras „Gregorian“

Ypatingas jubiliejus ir graži tradicija

Per daugiau nei pusantros valandos trukusį koncertą „Gregorian“ atliko apie trisdešimt garsiausių kūrinių, įskaitant tokius hitus kaip „Masters of Chant“, „Crying in the Rain“, „Engel“, „Forever Young“, „Hallelujah“, „Voyage Voyage“, „Moment of Peace“ ir daugelį kitų.

Šis koncertas ne tik žymėjo ypatingą grupės jubiliejų, bet ir suteikė klausytojams galimybę patirti unikalų grigališkojo choralo, šiuolaikinių technologijų ir žinomų dainų sintezę, kuri jau 25 metus žavi milijonus gerbėjų visame pasaulyje.

REKLAMA

REKLAMA

Gražia tradicija tapo ir tai, kad po kiekvieno pasirodymo „Gregorian“ nariai skiria laiko savo klausytojams – bendrauja su žiūrovais, dalija autografus, fotografuojasi. Tai suteikia kiekvienam norinčiam galimybę asmeniškai pabendrauti su trupės nariais ir pajusti dar artimesnį ryšį su šiuo išskirtiniu kolektyvu.

REKLAMA

Tie, kurie praleido šį įspūdingą pasirodymą Šiauliuose, dar turi galimybę išvysti „Gregorian“ gyvai vasario 15 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje ir vasario 16 d. Kauno sporto halėje.

Nepraleiskite progos tapti šio nepakartojamo muzikinio įvykio dalimi ir pasinerti į „Gregorian“ kuriamą paslaptingą atmosferą, kuri sužavėjo milijonus klausytojų visame pasaulyje.