Jubiliejaus proga Edita Milždaytė iš vyro gavo neeilinę dovaną: parodė visiems

Apie dovaną ji papasakojo socialiniame tinkle Facebook.
Prabilo apie ypatingą dovaną
Pasak E. Mildažytės, ant piršto besipuikuojantis ypatingas žiedas buvo patraukęs ne vieno dėmesį.
Ji atskleidė, kad jį jubiliejaus proga padovanojo mylimas vyras Saulius.
„Manęs vis teiraujatės apie žiedą, kurį pastaruoju metu labai mėgstu nešioti. Čia – Rūtos ir Sauliaus dovana mano 60-mečiui. Saulius finansavo, o Rūta padarė.
Ypač gražus akmens šlifavimas – jo dugnas švyti lyg cukraus pripiltas…“ – rašė žinoma moteris.
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