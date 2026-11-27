Kūrybinė komanda šiuo metu yra pačiame kūrybinio proceso įkarštyje: didžioji dalis jau sukurta, o Stebuklų šalis kasdien įgauna vis ryškesnius kontūrus, rašoma pranešime spaudai.
Kūrėjai kol kas daugiau informacijos neatskleidžia, tačiau žada, kad gerai pažįstama Lewiso Carrollio istorija žiūrovus pasieks netikėtu pavidalu. Ją įkvėpė ne tik klasikinė pasaka, bet ir šiuolaikinių vaikų bei paauglių pamėgti kompiuterinių žaidimų pasauliai.
„Šiuo metu esame pačiame kūrybos sūkuryje, ir turiu prisipažinti – tai vienas įdomiausių ir labiausiai įtraukiančių mano projektų. Įkvėpimo semiuosi iš klasikinės pasakos, bet taip pat ir iš žaidimų pasaulio, kuriame šiandien gyvena mūsų vaikai. Norime, kad ši estetika ir amžina istorija susilietų į vieną visumą ir būtų patraukli šiandienos žiūrovui – tiek mažam, tiek suaugusiam.
Daugiau kol kas neatskleisiu – tegul Stebuklų šalis lieka paslaptimi iki pat premjeros“, – sako kompozitorius ir meninės idėjos autorius Jonas Sakalauskas.
Kaip ir ankstesniuose savo pastatymuose, „Naujoji opera“ siekia, kad menas būtų ne tik pramoga, bet ir prasminga, ugdanti patirtis. Komandai svarbu kurti kokybišką, meninės vertės turintį turinį, kuriame kiekvienas žiūrovas – ir vaikas, ir suaugęs – atrastų kai ką savo: smalsumo kibirkštį, drąsą svajoti ar progą visai šeimai kartu susimąstyti apie tai, kas iš tiesų svarbu.
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