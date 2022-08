Johnny Deppo eks žmona ir toliau nemalonumų sūkuryje: įklimpo į skolas, parduoda prabangų namą

„Daily Beast“ peržiūrėti dokumentai rodo, kad 36 metų moteris nepaisė savo teisinės komandos nurodymų reikalauti buvusio vyro Johnny Deppo maksimalios sumos pinigų, kuriuos ji turėjo po to, kai 2016 m. jie pateikė prašymą dėl skyrybų.

Ji galėjo siekti pusės Deppo 33 milijonų dolerių, kuriuos jis uždirbo filmuodamasis ketvirtojoje „Karibų piratų“ dalyje, nes ji buvo sukurta jiems dar susituokus. Tačiau Heard nusprendė to nedaryti ir parašė jiems el. laišką, sakydama, kad ji „neturi noro pasipinigauti“. Teisėjas atsisakė pripažinti šiuos įrodymus per Deppo ieškinį dėl šmeižto Amber Heard. Po to, kai ji buvo pripažinta kalta dėl šmeižto, jai buvo nurodyta sumokėti Deppui iš viso 8,3 mln. dolerių.

Galbūt dabar ji pradėjo kaupti dalį tų pinigų, pardavusi savo namą Jukos slėnyje Kalifornijos dykumoje už 1,05 mln. Teigiama, kad Heard namą įsigijo 2019 metais per anoniminį su aktore susietą fondą. Spėliojama apie Heard galimybes nedelsiant padengti žalą, įskaitant 10 mln. dolerių kompensacinę žalą ir 350 000 dolerių baudžiamąją žalą, kurią ji turi išmokėti vyrui.

Ji taip pat gaus 2 milijonus dolerių iš Deppo, todėl jai teks sumokėti šiek tiek daugiau nei 8 milijonus dolerių.

Nauji teismo dokumentai rodo, kad jei Heard būtų priėmusi pinigus iš Johnny Deppo, ji galėjo turėti pakankamai, kad sumokėtų už jų skyrybas. „The Daily Beast“ nurodė, kad teisėja Penney Azcarate atsisakė leisti Amber teisinei komandai pateikti pokalbį su savo advokatais skyrybų proceso metu.

Aktorės advokatai prašė jos siekti, jų manymu, „dešimties milijonų dolerių“, kuriuos ji turėjo teisę gauti iš Deppo „Karibų piratų“ pelno. Jie teigė, kad dėl to, kad Deppas per santuoką sukūrė filmą „Karibų piratai 5“, buvo „bendra poros nuosavybė“, ir Heard turėjo teisę į ją.

Heard nesivaikė tų pinigų, ir advokatams el. paštu rašė, ši skyrybų byla visai ne apie pinigus. Teisėjas Azcarate atsisakė bet kokio šių laiškų, kaip įrodymo, pateikimo bylos metu.

Ko gero, pikantiškiausia šios bylos detalė, kurią norėta pateikti viešai, yra nuogos Amber Heard nuotraukos, kurios buvo padarytos per trumpą Amber, kaip striptizo šokėjos, darbą. Heard teisininkų komanda teigė, kad tai yra „nesvarbūs asmeniniai dalykai“, kurių negalima leisti nagrinėti teisme.

36 metų Heard apskundė teisėjo sprendimą jos šmeižto byloje prieš Johnny Deppą liepos 21 d., praėjus dviem mėnesiams po to, kai iš jos buvusiam vyrui buvo skirta 10 mln. Šis skundas buvo atmestas.

Birželio mėnesį moteris buvo įpareigota sumokėti savo buvusiam vyrui 10,35 mln. dolerių, pasibaigus šešias savaites trukusiam didžiuliam teismo procesui, kai prisiekusiųjų teismas nusprendė, kad ji apšmeižė savo buvusį vyrą 2018 m. laikraštyje, kuriame pasirodė straipsnis apie tai, kad ji santuokos metu patyrė smurtą.

59 metų Deppas gavo 15 milijonų dolerių, įskaitant 10 milijonų dolerių kompensacinę ir 5 milijonų dolerių baudžiamąją žalą.