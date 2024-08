JK premjeras asmeninį gyvenimą slepia po 9 užraktais: kas žinoma apie jo šeimą ir žmoną?

Buvo 2021 m., o jo partija ką tik pralaimėjo papildomus rinkimus Hartlepolio mieste Boriso Johnsono konservatoriams. Tai buvo pirmas kartas, kai leiboristai pralaimėjo šią vietą. Trys trumpi metai dabar atrodo kaip politinis gyvenimas.

Keiras tapo tik penktuoju asmeniu Didžiosios Britanijos istorijoje, kuris leiboristus iš opozicijos atvedė į valdžią.

Jo partija nuo istorinio pralaimėjimo 2019 m. visuotiniuose rinkimuose – iki pergalės 2024 m. Tačiau Hartlepolio rezultatai primena, kad Keiro kelionė į Dauningo gatvę toli gražu nebuvo paprasta. Tiesą sakant, ilgą laiką jo gyvenimo ir karjeros kelias buvo visai kitoks, rašo bbc.com.

Keiro Starmerio žmona Victoria Starmer niekada nėra davusi interviu ir, pasak ministro pirmininko, tai nesikeis.

Jos vyrui pradėjus vadovauti šaliai po istorinės pergalės, apie žmoną, mėgstančią laikytis nuošaliai, žinoma nedaug.

Nepaisant to, kad apie ją nebuvo girdėti, ji buvo matoma; tyliai buvo šalia savo vyro, kai jis per istorinį balsavimą užėmė Holborno ir Sent Pankraso vietą, kai sakė pergalės kalbą ir kai žengė pirmuosius žingsnius Dauningo gatvėje kaip ministras pirmininkas.

Priešingai nei ankstesnio premjero Rishi Sunako žmona Akshata Murty, kuri pristatė jį sakydama kalbą torių konferencijoje ir davė interviu „Grazia“, kur pasakojo apie namų ruošos darbus ir mėgstamą šeimos veiklą, Victorios taip dažnai viešumoje negalima išgirsti.

Apžvelgiame, ką žinome apie naująją Jungtinės Karalystės „pirmąją ponią“.

Nuo karjeros teisėje iki sveikatos srityje

Kaip ir jos vyras, Victoria įgijo teisininkės išsilavinimą, o pora susipažino darbe.

Dabar ji dirba Nacionalinės sveikatos agentūros (NHS) profesinės sveikatos srityje - šis darbas jai labai patinka, teigė Keiras interviu laikraščiui „Sunday Mirror“.

Pasak jo, jos darbas suteikia galimybę susipažinti su sveikatos priežiūros tarnybos veikla.

„Kasdien tiesiogiai matau, su kokiais iššūkiais susiduria NHS ir kokia yra darbuotojų moralė.“

Jei seras Keiras taps ministru pirmininku, ji „būtinai“ toliau dirbs NHS, sakė jis laikraščiui „The Times“: „Ji to nori ir jai tai patinka.“

Trumpas pasirodymas kampanijos metu

Spaudoje kilus triukšmui dėl to, kodėl ponia Victoria nebuvo pastebėta rinkimų kampanijos metu, seras Keiras pasidalijo jųdviejų nuotrauka iš Londone vykusio Taylor Swift koncertinio turo „Eras Tour“.

Televizijos kanalo „Sky News“ politikos redaktorė Beth Rigby tinklalaidėje „Electoral Dysfunction“ sakė, kad atrodė, jog nuotrauka buvo „surežisuota“.

„Manau, kad galbūt buvo kažkas, kas tiesiog priminė visiems, kad jis yra laimingai vedęs... tiesiog tarsi įterpė ją tokiu būdu, kuris buvo tikrai santūrus, bet labai aiškiai“, - sakė ji.

Buvusi leiboristų patarėja Ayesha Hazarika sakė, kad tai, kaip pora ėmėsi šios kampanijos, rodo, jog ji atsisakė „1980-ųjų“ pozicijos: „Aš esu vyras, o čia – mano politinė žmona“.

Ji sakė, kad tai atspindi, jog ji yra „šiuolaikiška, profesionali, savarankiška, įsitvirtinusi moteris“.

Itin privatus šeimyninis gyvenimas

Keiras su žmona Victoria turi du vaikus ir gyvena Camdene, jo Holborno ir Sent Pankraso rinkimų apygardoje.

Jie viešai nemini savo vaikų vardų.

Ponia Viktorija iš esmės laikosi atokiau nuo visuomenės dėmesio - ji niekada nėra davusi interviu ir „mes taip ir liksime“, – sakė seras Keiras laikraščiui „The Times“.

„Nesiruošiu apsimesti, kad jai lengva, nes taip nėra. Ji nori gyventi toliau“, – sakė jis.

„Tai didžiulis trukdymas, kai žiniasklaida yra už namų ribų. Tai slopina visą šeimą. Tai daro jai poveikį ir darys dar didesnį, jei turėsime pakankamai privilegijų, kad ji peržengtų ribą“.

Tuo pačiu metu ja susidomėjo ir laikraštis „The Daily Telegraph“, o vienas leiboristų informatorius Camillai Tominey pasakė: „Ji gana įžūli, nes jai visai netrukdo tai, ką jis daro. Jei jis kada nors pateks į Dauningo gatvę, ji ketina gyventi savo gyvenimą.

„Ji nebus dėmesio centre, kaip Cherie Blair, o labiau primins Sarah Brown.

„Jie puikiai sutaria - ji praleidžia nemažai laiko, pašiepdama jį, nes jis gali būti toks rimtas. Niekada nežinojau, kad ji būtų itin politiška - ji visada turėjo savo interesų“.