Jimo Carrey šeimoje – skaudi netektis: mirė vienas artimiausių žmonių

Ritos vyras Alexas, su kuriuo ji praleido 16 metų ir susituokė vos prieš metus, šią žinią paskelbė draugams „Facebook“ platformoje. Alexas pranešė, kad Rita mirė lapkričio 14 d., apsupta šeimos ir draugų.

Ši netektis įvyko praėjus keleriems metams po to, kai J. Carrey brolis Johnas mirė 2019 m., būdamas 60-ies, nuo retos kraujo ligos – aplazinės anemijos.

Vyras parašė jautrų laišką

Nors Ritos mirties priežastis neskelbiama, Alexo emocingas pareiškimas atskleidė, kokią didelę įtaką ji turėjo aplinkiniams.

„Su sunkia širdimi ir didžiausiu liūdesiu pranešu, kad Rita ramiai užgeso lapkričio 14 d., apsupta artimųjų. Rita ir aš buvome kartu 16 metų, o praėjusiais metais liepą susituokėme jos svajonių vestuvėse po atviru dangumi. Keliavome po pasaulį ir sutikome daugybę žmonių, kuriuos laikome draugais.

Rita buvo ne tik mano geriausia draugė, bet ir mylimoji bei nuostabi žmona. Ji turėjo ypatingą, mylinčią sielą ir visada norėjo padėti kitiems, net ir nepažįstamiems žmonėms.

Kaip visi žino, Kalėdos buvo Ritos mėgstamiausia šventė – iš tikrųjų, ji švęsdavo kiekvieną dieną kaip šventę. Ji taip pat inicijavo lėšų rinkimą vietos labdaros organizacijai.

Kartu su Rita patyrėme nuostabią ir kartais pašėlusią kelionę. Ji kiekvienam suteikdavo džiaugsmo savo žingsniais, ir aš niekada nepamiršiu šios talentingos ir nepaprastos moters. Sudie, mano mylimoji, sudie, mano drauge, iki kito susitikimo. Tu iš tiesų nugyvenai savo gyvenimo laiką. Tavo geriausias draugas ir vyras, Alexas“, – rašė velionės vyras.

Alexas pranešė, kad gruodžio 7 d. Sent Katarinos mieste vyks žvakių liepsnos vakaras Ritos atminimui. Be to, jis pakvietė dalyvauti kasmetiniame Ritos organizuojamame renginyje „Christmas on the Terrace“, kuris skirtas paremti „Gillian’s Place“ – organizaciją, teikiančią pagalbą smurto šeimoje aukoms, rašo portalas METRO.

„Aukos Ritos atminimui gali būti skiriamos tiesiogiai „Gillian’s Place“ arba per renginį. Taip pat kviečiame atnešti negendančių maisto produktų, vaikų drabužėlių, higienos reikmenų ar neįpakuotų žaislų vaikams,“ – pridūrė jis.

Praėjusiais metais Rita savo „Facebook“ puslapyje dalijosi prisiminimais apie savo velionį brolį Johną, rašydama: „Mano vyresnysis brolis, su kuriuo užaugau ir praleidau tiek daug laiko. Jis išėjo, bet niekada nebus užmirštas.“

2020 m., praėjus metams po brolio mirties, J. Carrey „The Daily Show with Trevor Noah“ pasakojo, kad savo knygą „Memories and Misinformation“ parašė broliui Johnui.

Jimas sakė, jog jį įkvėpė brolio stiprybė, nepaisant sunkios ligos“ „Jis elgėsi kaip čempionas. Niekada nesiskundė, nesakė: „Aš negaliu kažko daryti dėl to, ką turiu.“

Aktorius tikėjosi, kad jo brolis gyvens per šią knygą: „Aš tiesiog noriu pasakyti pasauliui, kad turėjau labai ypatingą brolį.“

2022 m. Jimas paskelbė apie savo planus pasitraukti iš aktorystės. Holivudo legenda teigė norįs pailsėti ir mėgautis „ramiu gyvenimu“.

„Man patinka mano ramus gyvenimas, tapyba ir dvasinis pasaulis,“ – sakė jis, pridurdamas, kad jaučiasi pasiekęs pakankamai.