Jennifer Lopez užfiksuota su retai viešumoje matoma penkiolikmete dukra

Neseniai J. Lopez buvo pastebėta einanti į „Mauro's Cafe“ kavinę Los Andžele, o jai kompaniją palaikė retai viešumoje matoma penkiolikmetė dukra Emme.

J. Lopez popietei su dukra pasirinko laisvalaikio aprangą, elegantiškus sidabrinius batus, o įvaizdį papildė skrybėle, rožiniais akiniais nuo saulės, masyviu kaklo papuošalu ir auskarais.

Emme taip pat atrodė itin stilingai. Paauglė vilkėjo šviesiai mėlynus džinsus ir marškinėlius „Hannibal“. Savo įvaizdį ji užbaigė juodais odiniais sportbačiais ir akiniais su juodais rėmeliais. Mergaitė vaikščiojo su ausinėmis ant kaklo, iš rankų nepaleido mobiliojo telefono.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad J. Lopez ir B. Affleckas vasaros pradžioje įsigijo naujus namus Berveli Hilse, kurių vertė siekia apie 60 mln. dolerių (apie 56 mln. eur).

Naujieji poros namai yra Beverli Hilse, o pagrindiniame būste yra 12 miegamųjų, 24 vonios kambariai ir net 15 židinių. Be visa to, prabangiame name įrengtas kino teatras, vyno kambarys ir SPA centras, kuriame yra kirpykla, sauna ir masažo kambarys. Šalia namo yra didžiulis sodas su įspūdingo dydžio baseinu.

Jennifer Lopez ir Beno Affecko namas Beverli Hilse (17 nuotr.)

(17 nuotr.) FOTOGALERIJA. Jennifer Lopez ir Beno Affecko namas Beverli Hilse

Tarp kitų dvaro objektų yra atskira 5 000 kvadratinių pėdų ploto sporto salė, kurioje yra uždaras piklbolo ir krepšinio aikštynas, bokso ringas ir sporto salė.

Skelbiama, kad sandoriui užbaigti sutuoktiniams prireikė vos vienos savaitės, o kraustymosi procesas į naujuosius namus jau prasidėjo.