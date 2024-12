Jazzu atvirai apie kompleksus: tapau sau graži tada, kai tapau mama

Jazzu prisipažįsta, kad po gausybės darbų, repeticijų ir filmavimų dienos pabaigoje nori kuo greičiau apkabinti sūnų. Prieš keletą savaičių Majui Jonui sukako dveji metukai ir Justė iki šiol negali patikėti, kaip stipriai per tuos metus ji pasikeitė.

„Tas vaikas yra kažkoks sielos atgimimas mano. Aš pati iš naujo gimiau su šiuo vaiku ir niekada nežinojau, kad tokia meilė išvis egzistuoja. Kažkokie visi blogi kontekstai nusibraukia. Kai žmonės, turintys vaikų, man sakė, kad tai yra stebuklas, aš netikėjau. Tačiau tai yra stebuklas – tikrai taip. Aš buvau iš tų moterų, kurios labai stipriai pasikeitė gimus vaikui, ypač jutimine prasme“, – sako Jazzu.

Prakalbo apie santykių iššūkius

Moteris nuoširdžiai prakalbo ir apie tai, kad ilgus metus ji turėjo ne vieną kompleksą, susijusį su išvaizda. Nemažai prie to prisidėjo buvimas scenoje, didžiulis aplinkinių dėmesys ir stresas. Tačiau tapusi mama Justė tarsi atrado save iš naujo. Kaip pati sako: „Dar niekada sau neatrodžiau tokia graži, moteriška, kokia esu dabar“.

Ne paslaptis, kad šeimoje atsiradus kūdikiui keičiasi ir poros santykiai. Jazzu ko gero pirmąkart taip atvirai papasakojo apie patirtus iššūkius su mylimuoju Donatu, kai pasaulį išvydo sūnus.

„Man šiek tiek keista, kad mes išsilaikėm iki šios dienos. Net atrodo, kad mudu tik dabar pradedam girdėti vienas kitą po to viso chaoso, po to šoko. Ir tai neaišku, kur tas girdėjimas nuves, nes mes per septynerius metus iki Majaus nė karto nebuvome susipykę ar balso pakėlę. Ilgi drugeliai pilve ir toks paradoksas – atrodo, vaikas turėtų dar labiau tą meilę išdidinti, bet taip gavosi, kad teko susipažinti su vienas kito šešėliais. Taip, tie dveji metai buvo be galo gražūs, bet kartu ir tokie, kai žiūri į savo žmogų ir galvoji – kas tu iš tikrųjų?“ – pasakoja Justė.

Kol kas, pasak moters, jų santykiai teka ramiai tolyn. O ar nusimato toje tėkmėje koks nors naujas etapas, pavyzdžiui, vestuvės? Juk pora jau daug metų yra sužadėtiniai. Justė juokiasi, kad dabartinis statusas jai netrukdo, kaip ir Donatui.

„ Atsirakino “ stiprus noras dainuoti

Pasisukus kalbai apie kūrybą, Justė netikėtai pareiškė, kad vėl „atsirakino“ stiprus noras būti dainininke. Ar tai susiję su džiugia žinia, kad jos muzikinė karjera sėkmingai skinasi kelią tarptautiniuose vandenyse? Kokie pokyčiai ir nauji iššūkiai moters laukia?

„Man regis, kad baigiu išlaukti savo tikrosios valandos, kurios laukiau daug metų ir tikrai buvau verta. Pagaliau aš gavau kontraktą, kurio tikėjausi nuo karantino pradžios“, – džiaugiasi Justė.

Jos gyvenime netrūksta ir daugiau naujovių. Ką Jazzu ryžosi įgyvendinti po daugybės metų ir pati negali tuo patikėti? Kam ji perleido restoranų verslą ir kodėl vis labiau kalba apie Ispaniją? Koks naujas hobis užvaldė dainininkės sielą, dėl kurio sulaukia įvairių replikų?

Visą pokalbį su Juste Arlauskaite-Jazzu žiūrėkite straipsnio pradžioje.