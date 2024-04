Jared Leto ir kultinė roko grupė „30 Seconds To Mars“ skelbia apie koncertą Lietuvoje

Šiandien didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“ oficialiai skelbia, kad „30 Seconds To Mars“ koncertas įvyks spalio 4-ąją dieną „Žalgirio“ arenoje Kaune.

Tai yra pirmosios grupės gastrolės po daugiau nei penkerių metų pertraukos. Turo metu rokeriai pristato pernai išleistą studijinį albumą „It's The End Of The World But It's A Beautiful Day“ ir atlieka didžiausius savo hitus, rašoma pranešime spaudai.

Vieša bilietų prekyba į roko grupės „30 Seconds To Mars“ koncertą Kaune prasidės jau šį penktadienį (balandžio 26 d.) nuo 10 val. visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete: www.bilietai.lt.

REKLAMA

REKLAMA

Dviem dienom anksčiau, trečiadienį (balandžio 24 d.), nuo 10 val. pirmieji bilietus galės įsigyti „Live Nation Lietuva“ koncertų klubo nariai (http://bit.ly/LiveNationConcertClub).

REKLAMA

„30 Seconds To Mars“ - „The Kill“:

Apie milžiniško dydžio pasaulines gastroles „Seasons World Tour 2024“ grupės lyderis Jared Leto gerbėjams pranešė ypatingai. Specialiai šiai progai, pernai lapkričio mėnesį aktorius ir muzikantas ryžosi įkopti į vieną aukščiausią pasaulio pastatą – 102 aukštų dangoraižį „Empire State Building“ Niujorke, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Tai pirmasis kartas, kai žmogus legaliai įkopė į šį dangoraižį ir šis faktas buvo oficialiai užfiksuotas Gineso rekordų knygoje. Nuo dangoraižio stogo buvo paskelbta, kad šių metų kovo mėnesį prasidėjusio turo metu „30 Seconds To Mars“ koncertuos Lotynų Amerikoje, Šiaurės Amerikoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, daugelyje Europos šalių ir Lietuvoje.

REKLAMA

REKLAMA

Jared Leto užkopė į „Empire State Building“ dangoraižį Niujorke (JAV):

„Šiandien mes skelbiame apie koncertines gastroles, kuriose pristatysime mūsų albumą. Kaip daugelis iš jūsų žino, mėgstu laipioti. Tai vienas iš nedaugelio dalykų, kurie mane atitraukia nuo kai kurių gyvenimo sunkumų ir padeda atrasti šiek tiek laisvės ir ramybės“, - nuo „Empire State Building“ dangoraižio stogo sakė Jared Leto.

„Daugeliu atžvilgių mūsų naujasis albumas yra apie tai, kaip sekti savo svajonėmis ir neįmanomus dalykus paversti įmanomais. Įkopimas į „Empire State Building“ dangoraižį, manau, priklauso šių neįmanomų dalykų kategorijai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kaip ir kelionė po pasaulį ir dalijimasis nepamirštamais koncertais bei patirtimi su jumis visais. Labai džiaugiamės, kad vėl galėsime išvykti į kelionę ir pamatyti jus daugybėje nuostabių vietų visame pasaulyje. Praėjo per daug laiko. Mums jūsų trūksta. Mes jus mylime. Netrukus pasimatysime!“.

„30 Seconds To Mars“ - „Kings And Queens“:

Daugiaplatininiais tiražais parduotus albumus išleidusi grupė „30 Seconds To Mars“, kurią groja broliai Jared ir Shannon Leto, triumfuodama grįžo su šeštuoju studijiniu albumu „It's The End Of The World But It's A Beautiful Day“, kurį įrašų kompanija Concord Records išleido praėjusių metų rugsėjo 15-ąją dieną.

REKLAMA

Šis albumas pradėjo naują grupės erą, kurioje nagrinėjamos ne tik tamsesnės žmogiškosios patirties pusės, bet ir viltis, primenanti, kad net ir susidūrus su neįmanomomis kliūtimis, pasaulyje vis dar galima rasti grožio.

Pirmasis singlas, daina „Stuck“, debiutavo JAV alternatyvią muziką transliuojančių radijo stočių dainų topo pirmoje vietoje ir tapo greičiausiai tokios sėkmės sulaukusiu hitu grupės karjeroje. Antrasis albumo singlas „Seasons“ sėkmės sulaukė ne tik grupės gimtojoje Amerikoje, bet ir Vokietijoje, Italijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Čekijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje.

„30 Seconds To Mars“ - „Stuck“:

Apie grupę „30 Seconds To Mars“

Grupė „30 Seconds To Mars“, kurią sudaro broliai Jared ir Shannon Leto, yra iš Los Andželo, Kalifornijos. Grupės debiutinis albumas „30 Seconds To Mars“ buvo išleistas 2002 m. ir tebėra kultinis. Pasaulinės sėkmės rokeriai sulaukė išleidę antrąjį albumą „A Beautiful Lie“ (2005 m.), kurio buvo parduota daugiau nei 5 mln. kopijų.

REKLAMA

Kitas jų albumas „This Is War“ pasirodė 2009 m. Šio albumo įrašymo procesą paženklino teisinis ginčas su įrašų kompanija „EMI“, kuris įamžintas apdovanojimus ir pripažinimą pelniusiame dokumentiniame filme „Artifact“ (2012 m.).

Ketvirtąjį albumą „Love, Lust, Faith And Dreams“, sulaukusį kritikų ir komercinės sėkmės, „30 Seconds To Mars“ išleido 2013 m. 2018 m. grupė įrašė ir išleido penktąjį albumą America, o šeštasis ir kol kas naujausias „30 Seconds To Mars“ studijinis darbas „It's The End Of The World But It's A Beautiful Day“ pasirodė 2023 m.

„30 Seconds To Mars“ - „A Beautiful Lie“:

Milijonus įrašų visame pasaulyje pardavusi grupė ne tik išparduoda visus bilietus į savo koncertus didžiausiose arenose ir stadionuose, bet ir yra laimėjusi daugybę apdovanojimų ir įvertinimų. „30 Seconds To Mars“ yra pelnė devynis „MTV Europe Music“, šešis muzikos leidinio „Kerrang!“ apdovanojimus ir vieną „Billboard Music“ apdovanojimą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Grupė taip pat yra įrašyta į Gineso rekordų knygą už daugiausiai koncertinių pasirodymų vienam albumui pristatyti skirtas gastroles, kurių metu surengė daugiau nei 300 pasirodymų.

„30 Seconds To Mars“ - „Closer To The Edge“:

Vienintelį „30 Seconds To Mars“ koncertą, kuris šių metų spalio 4-ąją dieną vyks „Žalgirio“ arenoje Kaune, pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“. Pirmosiose grupės gastrolėse po daugiau nei penkerių metų pertraukos rokeriai atliks dainas iš pernai išleisto studijinio albumo „It's The End Of The World But It's A Beautiful Day“ ir didžiausius savo hitus.

„30 Seconds To Mars“ - „Up In The Air“: