J. K. Rowling ir Elonas Muskas sukritikavo moterų bokso varžybas olimpiadoje: jiems – ne vieta moterų sporte

Imane Khelif buvo diskvalifikuota iš praėjusių metų moterų pasaulio čempionato, kai dėl padidėjusio testosterono kiekio organizme ji neišlaikė lyties tinkamumo testo.

Paryžiaus olimpinėse žaidynėse I. Khelif bokso mačas su itale Angela Carini baigėsi po 46 sekundžių, kai Carini, gavusi kelis Khelif smūgius, nusprendė pasitraukti iš kovos.

Baigdama mačą A. Carini tramdė ašaras ir vėliau BBC pasakojo: „Tai galėjo būti gyvenimo mačas, bet tą akimirką turėjau išsaugoti ir savo gyvybę.“

„Ar gali kokia nors nuotrauka geriau atspindėti mūsų naująjį judėjimą už vyrų teises?“ – J. K. Rowling rašė X ir dalijosi nuotrauka, kurioje matyti ašarojanti Carini ir Khelif, bandanti ją paguosti po to, kai rungtynės buvo nutrauktos. „Vyro, žinančio, kad jį saugo mizoginiška sporto institucija, šypsena, besimėgaujanti moters, kuriai jis ką tik smogė į galvą ir kurios gyvenimo ambicijas ką tik sugriovė, kančia.“

