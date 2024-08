Kita medalio pusė: Alžyro boksininkė gimė su lyties vystymosi sutrikimu?

I.Khelif pergalę šventė praėjus vos 46 sekundėms nuo dvikovos pradžios, kai kur kas aukštesnė ir turinti didelį ištiestų rankų pranašumą I.Khelif pataikė labai stiprų dešinės rankos smūgį. A.Carini treneriui pasakė, kad jos nosis yra sužalota ir ji nebenori to tęsti.

Internete daugelis pasmerkė I.Khelif dėl sąžiningumo ir saugumo sporto varžybose, kadangi buvo laikoma translyte. Pati A.Carini atsisakė daryti kažkokį pareiškimą po kovos ir to nesmerkė.

Daugelis abejojo, kodėl I.Khelif apskritai buvo įtraukta į Paryžiaus olimpines žaidynes, kadangi neseniai buvo diskvalifikuota iš pasaulio čempionato. „BoxingScene“ žurnalistas Jasonas Langendorfas rašo, kad viename pranešime skelbiama, jog I.Khelif turi lyties vystymosi sutrikimą (DSD), o tai reiškia, kad nors ji gimė moterimi, tačiau gali turėti XY chromosomų ir padidėjusį testosterono kiekį.

Nors moterys įprastai turi dvi X chromosomas, o vyrai – X ir Y, tačiau pasak medicinos ekspertų, iš tiesų yra atvejų, kai XY chromosomas turinčios moterys gali gimdyti.

Rašoma, kad I.Khelif nėra translytė bei nededa kokių nors pastangų slėpti savo būklę. Skelbiama, kad ji gimė moterimi su moteriškomis genitalijomis ir visą laiką varžėsi tarp moterų, o šurmulys kilo tik tada, kai buvo atlikti genetiniai tyrimai.

Jai buvo leista dalyvauti varžybose, įskaitant ir 2020 m. Tokijo olimpines žaidynes, kai ji kovoje dėl aukso pralaimėjo airei Kellie Harrington. Visgi praėjusiais metais tiek I.Khelif, tiek ir taivanietė Lin Yu-ting buvo pašalintos iš 2023 m. pasaulio čempionato, kurį prižiūri Tarptautinė bokso asociacija (IBA). I.Khelif apskundė šį sprendimą Sporto arbitražo teismui, bet vėliau jį atsiėmė, todėl IBA sprendimas tapo galutinis. Pažymėtina, kad IBA atsisakė atsakyti į klausimus apie savo testavimą ir sprendimą.

Taip pat pažymėtina, kad prieš priimant sprendimus dėl I.Khelif ir L.Yu-ting, Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) dar 2019 m. sustabdė IBA veiklą dėl „valdymo, finansų ir etikos“ klausimų. Praėjus keliems mėnesiams po I.Khelif ir L.Yu-ting diskvalifikavimo iš pasaulio čempionato, TOK apskritai atėmė iš IBA pripažinimą. Visgi tai nebuvo susiję būtent su šiuo klausimu, o veikiausiai dėl bendros IBA veiklos.

TOK, vadovaudamasis kitokiomis taisyklėmis nei IBA, elido I.Khelif varžytis Paryžiasu olimpinėse žaidynėse, tvirtindama, kad ji atitinka visus kvalifikacinius ir medicininius standartus, tačiau nenurodo konkrečių detalių. TOK pabrėžė, kad I.Khelif lytinė tapatybė nėra translytiškumo problema.

Kitoje kovoje I.Khelif susitiks su vengre Anna Luca Hamori, kuri neprieštaravo dėl varžovės lyties klasifikacijos ir nėra suinteresuota šia istorija.

„Man nerūpi istorijos ar tai, kas dabar vyksta socialiniuose tinkluose“, – sakė A.L.Hamori. „Aš tiesiog noriu susitelkti į save“.

Imane khelif is now being attacked by some people claiming she’s a man

as you can see in the pictures she’s 100% girl she was born a girl and didn’tchange anything

this is so disrespectful towards her

can’t imagine her reaction when she sees all this shit hope she stays strong pic.twitter.com/DaPJl8I42U