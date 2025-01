Įvaizdį pakeitusi Mia Pilibaitytė kirto kritikams: „Visiems kažkodėl Lietuvoje užkliūva išvaizda“

Įvaizdį pakeitusi Mia socialiniuose tinkluose paviešino laišką, kuriame skatina moteris nereaguoti į tokias replikas bei nesigėdyti savo amžiaus ir išvaizdos.

Mia Pilibaitytė rėžė be užuolankų

Šiuo įrašu ji sutiko pasidalyti ir su naujienų portalu tv3.lt.

„Labas,

Visiems kažkodėl Lietuvoje labai užkliūva išvaizda. Vieniems per storas, kitiems per senas, dar kitiems per žemas ar per aukštas ir daug dar įvairiausių epitetų galėtumėte išgirsti apie save, jei tik būtumėte žinomas/a. Taip. Tokia realybė. Pas mus grožio kultas sudievintas. Žmonės turėtų gyventi maždaug iki 30, nes tik tokie būna patrauklūs ir gali rodytis visuomenėj.

REKLAMA

REKLAMA

Jei tau virš 35 tai viskas, sėdėk namie ir nekišk geriau iš ten savo nosies. Nes būsi apšauktas baisiausiais epitetais. Žodžiu, nuo 35 iki 40 turi laiko nusipirkti skarelių, ilgų sijonų, maldaknygių ir pradėti ruoštis senatvei. Nes jau kas kas, bet žmogus virš 35 metų jau yra pensija. Va taip mūsų šalyje yra žiūrima į žmones. O jei tu dar drįsti kažkur viešai pasirodyt, tai visiems kyla klausimas: „O ji/ jis dar nemirė?“

REKLAMA

Nemirė bl… nes jis/ ji tik pradėjo gyvenimą gyvent nuo tų sumautų 35/40 metų. Pradėjo protingai gyvent ir negalvot apie tuos, kurie daug galvoja apie juos. Nes jiems pofik ką pasakys kiti. Nes kai tau tiek metų, tu supranti, kad kam jau kam, bet tau joks menko intelekto žmogysta nepaaiškins kaip gyvent, kaip atrodyt, ką veikt ir ko neveikt.

Rašau ne tam, kad man skaudu ir liūdna, rašau tam, kad padrąsinčiau moteris nebijoti savo amžiaus ar savo išvaizdos.

REKLAMA

REKLAMA

Visi etapai gyvenime yra nuostabūs, bet dabar gyvenu savo geriausią gyvenimą, geriausioj savo versijoj. Be intrigų, be bemiegių naktų, be nerimo kas ką pasakys ar pagalvos.

Atvirai tai man neįdomu ką kiti galvoja apie mane, nes aš apie juos negalvoju visai ir ne man su tuo gyvent, tai jie gyvena savo minčių šiukšlyne.

P.s. nuotraukos be filtriukų ir nefotošopintos, žinau, kad atsiras kam vis tiek norėsis prisikabint dėl filtriukų ar fotošopų.

Todėl užbėgu už akių ir daugiau jokių pasiteisinimų nebus.

Su Meile, M…“ – socialiniame tinkle rašė M. Pilibaitytė.