Italija pro čia gyvenančių lietuvių akis: taisyklės, kurių laikosi visi italai ir kulinarinių stebuklų paslaptys

Praėjusią savaitę šeimininkės rolę užėmusi Irma Lazickienė kvietė apsilankyti savo namuose Prancūzijoje. O šį sekmadienį pas svetur įsikūrusią lietuvių šeimą ji keliaus pati – moteriai kompaniją palaikys mama Aldona. Mestas trispalvis kubas, kurio kiekviena spalva reiškia vis kitą šalį, lėmė, kad moterys keliaus į Italiją, Lesiną, pas čia jau ne vienerius metus gyvenančią Lučkų šeimą.

Kai M. Lučka pirmąkart atvyko į Italiją, tuo metu jam tai buvo nuotykis – vyras su draugais paprasčiausiai norėjo pakeliauti ir pažinti kraštą. Tačiau nors kelionė į saulėtą kraštą buvo smagi, netrukus ji pavirto į sunkumus, kuriuos teko patirti susiradus pirmąjį darbą žemės ūkio sferoje.

Italai ne tik nemokėjo tiek alyginimo, kiek turėjo mokėti iš tiesų – Mindaugui ir jo bičiuliams teko patirti ir kitus nemalonius išgyvenimus. „Gyvenome name be durų ir langų, miegodavome ant žemės pasitiesę paklodę, prisirinkę malkų ant ugnies lauke virdavome valgyti, maudydavomės apsiliedami laistymo šlangų vandeniu, o kai naktį miegodavome, ant mūsų vaikščiodavo žiurkės“, – kraupia tų dienų realybe dalinsis jis.

Tiesa, tokius žemės ūkio darbus Mindaugas dirbo tik kelis mėnesius. Galiausiai prisijaukinęs Italiją, jis tapo profesionaliu virtuvės šefu. Būtent meilė kulinarijai jį suvedė ir su žmona Karine. Lietuvoje įgijusi virėjos specialybę, Karinė išvyko į Italiją atlikti stažuotės, ir būtent čia susipažino su Mindaugu.

„Tikrai negalvojau, kad gyvensiu Italijoje, bet tapau meilės emigrante – tik tokią etiketę ir būtų galima prikkabinti. Meilės emigrantė... Bet su laiku, ne tik dėl meilės savo vyrui, bet ir šaliai“, – šyptels Karinė, kuri antrins Mindaugui, kad Italiją išties reikėjo prisijaukinti.

Kadangi Mindaugas ir Karinė – puikūs kulinarai, neverta stebėtis, jog pas šeimą iš Prancūzijos atvykusi Irma ir jos mama su Italija bus pradėtos pažindinti būtent nuo kulinarijos. Pirmąja stotele taps Varano ežeras, kuris garsus didžiausiomis Italijoje midijų plantacijomis. „70 proc. Italijos midijų yra užauginama būtent šiame ežere, o visai neseniai čia pradėjo veisti ir austres“, – pasakos Mindaugas apie vienas kokybiškiausių jūros gėrybių Italijoje.

Kulinarinės kelionės čia nesibaigs… Kadangi apie jūros gėrybes Mindaugas galėtų kalbėti valandų valandas, jis nuspręs nustebinti savo viešnias ir pagaminti joms net 12 patiekalų vakarienę. Su grybais troškintos krevetės, tuno tartaras, marinuoti ančiuviai, užkepti baklažanai, aštunkojis ir daugybė kitų gardėsių atims žadą, tačiau Mindaugas netrukus perspės, kad tai – tik užkandžiai. O juk dar laukia ir pagrindiniai patiekalai! Kas viešnioms paliks didžiausią įspūdį?

Taip pat Lučkos paaiškins faktą, kodėl ne sezono metu, viduryje dienos, Italijos poilsinėse vietovėse be galo sunku rasti dirbančią kavinukę, kurioje galėtumėte prisėsti ir išgerti kavos. „Italai turi gilias tradicijas – jie neina gurkšnoti kavos tada, kai mama pirmą valandą užkaičia puodą vandens ir verda spagečius. Tai – pati švenčiausia valanda, kai užsidaro ofisai, visa šeima greitai subėga į namus, mama padengia stalą ir visi sėda valgyti kasdienės pastos. O italai ją valgo ir per pietus, ir per vakarienę“, – pasakos Karinė.

Kodėl Italijos namų šeimininkės tituluojamos labiausiai nusivylusiomis pasaulyje? Kaip Irma reaguos į specialiai jai italo Michele sudainuotą serenadą? Ar Irmai ir jos mamai patiks kelionė po Italiją? Kaip jos įvertins italų virtuvę?

