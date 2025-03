Išvydusi, ką rašo apie sūnaus mylimąją, Maldeikienė rėžė: „Iki tokių moterų jiems kaip iki Mėnulio“

Socialiniame tinkle „Facebook“ A. Maldeikienė pasidalijo įrašu, kuriame išdėstė savo mintis, kilusias po tai, kai internautai suskubo reikšti savo nuomonę apie politikės sūnaus M. Maldeikio naujosios širdies draugės A. Turskienės grožį ir stilių.

Aušra Maldeikienė rėžė be užuolankų

A. Maldeikienė teigė, kad žavisi nauja sūnaus mylimąją, kuri, pasak jos, dar būdama paaugle sukūrė sėkmingą verslą, o jį plėtodama tapo dviejų vaikų mama.

Įrašu A. Maldeikienė sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.

„Maldeikienės akiniai, kovo 29 d.

2002 metais aš parašiau savo pirmąją didelę storą knygą „Išmokyme skaičiuoti savo pinigus“. Tai buvo pirmoji, ir iki šiol bene vienintelė knyga apie šeimos finansus, kur nagrinėtas labai platus šeimoje kylančių finansinių klausimų ratas — nuo to, kaip panašūs klausimai ir atsakymai į juos kinta gyvenimui bėgant (vadinamasis gyvenimo ciklas) iki niuansų, kaip surašyti testamentą.

Kodėl ją išskiriu iš keleto kitų? Nes ten nėra kliedesių apie masinius investavimus ir panašias amžinos pažangos nesąmones, iš kurių uždirba bankai ir draudikai, tikrai dažnai piršdami konkrečiam žmogui nereikalingas paslaugas. Net klausimai ten sudėlioti, į kuriuos verta atsakyti pačiam sau, kad anie bankiniai gudruoliai nesugautų nepasiruošus.

Ta knyga, kaip ir budulių labai mėgstamais prisiminti komentarais Lenino ir Markso darbams, skirtais padėti studentams suprasti, ką jie turi žinoti ruošdamiesi politinės ekonomijos egzaminui, kuriuos parašiau vos 22-jų, labai didžiuojuosi.

Visos mano knygos buvo parduotos, o kelios — ilgas savaites gulėjo tarp labiausiai perkamų. Bet ši ilga įžanga tik tam, kad priminčiau seną tiesą, kad moters net geriausi darbai mūsų visuomenėje vis dar laikomi ne darbu, o kažkokiu kaprizu, kuriuo ta tiesiog nori pasigirti. Tada, prieš daugybę metų, Delfyje vienas komentatorius parašė: „bepigu jai čia vaidinti rašytoją, kai vyras ekonomistas viską už ją surašo“.

Šiaip jau labai abejoju, kad mano vyras per gyvenimą būtų taip nusižeminęs, kad skaitytų mano, moters, knygas ar straipsnius. Bemaž visada tai tik sukeldavo jo labai ironišką šypseną. Per gyvenimą nesu iš jo komplimento girdėjus dėl savo darbų ir knygų. Kruopštus darbas vakare po to, kai namai jau sutvarkyti, retą vyrą sugundo. Tai palikta moterims.

Šiandien tai rašau tam, kad pasakyčiau — mano sūnaus draugė, kuri šiomis dienomis sulaukė tiek daug visokių budulių dėmesio dėl savo grožio ir stiliaus, visų pirma, ir tai svarbiausia, yra išskirtinai stipri asmenybė, kuri dar paauglė sukūrė savo sėkmingą verslą. Jį plėtodama tapo dviejų vaikų mama. Baigė informacinių technologijų studijas. Dabar ji jau kibernetinio saugumo magistrė, ir neabejoju nė truputį, ji bus absoliučiai puiki labai kvalifikuota šios srities profesionalė ir visiška lyderė.

Matui reikės tikrai rimtai studijuoti, mąstyti ir augti, kad jai visad būtų su juo įdomu. Vis dėlto komentarai po tekstu apie ją, kaip ir po absoliučia dauguma tekstų apie protingas moteris, kurios asmenybės ir be vyrų šalia, vis tiek sukasi apie jų kojas, bet ne apie jų galvas. Ko širsta visokie lietuviški mačistai (jų legionas)? Jie širsta, nes žino, kad iki tikrai protingų, išsilavinusių moterų, jiems kaip iki Mėnulio.

O taip jiems norėtųsi, kad jos būtų kažkas tarp žaisliuko ir tarnaitės. O tos moterys, kurios save suvokia per -ienės prizmę, pačios pasirašo po intelektualinio neįgalumo deklaracija. Pati ta galūnė savaime nėra joks blogis. Vis dėlto ji negali tapti asmenybės anspaudu. Net ir aš čia esu su -ienės priesaga tik todėl, kad AŠ tą pavardę paverčiau bendriniu ženklu. „Pravertos moterų burnos ir jų aukštesni balsai jau nuo neatmenamų laikų laikomi beprotybės, pavojaus, chaoso ir žlugimo požymiais“, – rašo S. Chemaly knygoje apie kurią jums kada nors pasakosiu.

Belieka pažadėti, kad mano burna bus praverta, kol būsiu gyva, o mano aukštas balsas skelbs pavojų ir žlugimą visiems moteris naikinančių tradicijų apologetams. Didžiuojuosi visoms savo sūnų draugėmis. Labai myliu savo anūko mamą Romą. Žaviuosi Agne. Visos jos buvo gražios, bet tai smulkmena, žinant, kad jos buvo laisvos, protingos tikrų vyrų (o ne anų neskiepytų puspročių iš maršų) pagarbos vertos merginos ir moterys. Būkite laimingos, Ir žinokite, mes, moterys, esame ta jėga, kuri padaro pasaulį gražesniu“, – socialiniame tinkle rašė A. Maldeikienė.