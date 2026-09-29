Išvydę paplitusią Juodeikos ir Meilutytės nuotrauką, žmonės nesusilaikė: „Eina sau...“

Daugiausiai dėmesio ir teigiamų reakcijų sulaukė atsinaujinęs R. Meilutytės įvaizdis.
Pakerėjo įvaizdžiu
Nuotraukoje ji vilki elegantišką juodą kostiumėlį bei klasikinio stiliaus palaidinę, o derinį papildo derantys juodi aukštakulniai bei rankinė.
Ši publikacija žaibiškai surinko per tūkstantį penkis šimtus reakcijų bei gausybę atsiliepimų, kuriuose žmonės gėrėjosi Rūtos stiliumi, išvaizda ir grakštumu.
Komentaruose žmonės rašė: „Kaip gražiai atrodo Rūta“, „Eina sau, kaip gerai Rūta atrodo“.
Visgi ne visi internautai buvo tikri dėl kadro autentiškumo. Kai kuriems stebėtojams kilo įtarimų, jog ši nuotrauka gali būti sugeneruota naudojant dirbtinį intelektą.
Naujas serialas
Dar gegužės pradžioje įvyko serialo „Meilės sriuba“ premjera. O taip pat G. Juodeiką ir R. Meilutytę buvo galima kartu pamatyti ir „TikTok“ platformoje. Joje užfiksuota, kad R. Meilutytė seriale sukūrė vaidmenį.
Kaip dar vasarą portalui tv3.lt pasakojo Gediminas, jis pastebi, kad bėgant metams draugų susitikimai tampa vis retesni, todėl tokios progos įgauna didesnę prasmę nei bet kada anksčiau.
„Mano amžiuje visi yra užsiėmę, turi savų reikalų, todėl susitikimai darosi vis retesni. Dėl to gimtadienis man yra ta diena, kai galiu sukviesti draugus ir pasijusti šiek tiek laimingesniu. Tačiau didžiausia dovana šiemet bus ne kažkokia materiali staigmena. Dabar su TV3 ir GO3 ruošiame naują serialą, todėl svarbiausias tikslas – iki gimtadienio užbaigti montažo darbus ir visą pridavimo procesą.
Tai buvo nelengvas projektas, pareikalavęs daugybės jėgų, energijos ir kantrybės. Kai baigsis šis etapas, jausiuosi tarsi pats sau įteikęs didžiausią dovaną. Pagaliau galėsiu šiek tiek atsikvėpti, pasijusti laisvesnis ir laimingesnis“, – dalijosi G. Juodeika.
Nors dabar visas dėmesys sutelktas į serialo pabaigą, vasarą Gedimino laukia ir kelios kelionės. Nors kai kurios bus darbinės, pašnekovas džiaugiasi, kad turės galimybę pakeisti aplinką ir atitrūkti nuo kasdienybės.
„Esu pakviestas į Sakartvelą, į Mestijos mieste vykstantį kino festivalį. Tai – viena iš mano vasaros kelionių. Dar sprendžiame dėl naujo ekstremalių išbandymų realybės šou projekto. Jeigu viskas pavyks, pirmoji darbinė kelionė nusimato į Turkiją.
Visada būna tas pats jausmas, kai baigi didelį projektą. Atrodo – viskas, daugiau niekada, pavargau, nebenoriu. Bet praeina pora savaičių ir vėl atsiranda nauja idėja. Dabar irgi jaučiuosi taip pat. Rodos, po visų serialo darbų reikėtų ilsėtis, tačiau vos atsiranda naujas sumanymas, jis iš karto suteikia naujų jėgų ir noro kurti“, – pripažino jis.
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