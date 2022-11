Ištekėjo jauniausia Trumpo dukra Tiffany: šventėje – dvi Donaldo žmonos

29-erių Tiffany yra buvusio prezidento Donaldo Trumpo ir aktorės Marlos Maples dukra. Pora buvo susituokę 1993-1999 m. Ji yra Ivankos, Dono jaunesniojo, Eriko ir Barrono Trumpų įseserė, rašo people.com.

Ji ir 25 metų Boulosas susituokė šeimos klube „Mar-a-Lago“, iškart po to, kai per Floridą praūžė uraganas „Nicole“, ir likus trims dienoms iki to, kai Donaldas turėtų paskelbti apie savo kandidatūrą 2024 m. prezidento rinkimuose.

„Mes susitelkėme į šią šventą sąjungą ir mylimų draugų bei šeimos pasveikinimą, o ne į politiką“, – „PEOPLE“ sakė Marla Maples ir pridūrė, kad šeima pasirinko šią vietą, nes „tai buvo Tiffany vaikystės namai ir čia ji atėjo į pasaulį“.

„Tiffany niekada neskirstė žmonių į gerus ir blogus“, – priduria ji pažymėdama, kad vestuvėse dalyvavo visi Trumpai. „Tai džiugi šeimos šventė.“

T.Trump prie altoriaus prieš 250 svečių palydėjo jos tėvas D.Trumpas. Nuotaka vilkėjo pagal užsakymą sukurtą „Elie Saab“ suknelę. „Ellie Saab padėjo sukurti magiją“, – per savo atstovą Stuartą Wattsą sakė D.Trump motina Marla Maples.

Tiffany pasirinko graikų deivės įkvėptą libaniečių dizainerės suknelę, norėdama priminti M.Bouloso paveldą ir manė, kad ji tinka jų amerikiečių ir libaniečių vestuvėms.

Poros vestuvinis tortas buvo sukurtas pagal Donaldo ir Maples užsakytą 2 metrų aukščio vestuvinį tortą, kuris buvo patiektas per dukros gimimo šventę.

Marla Maples per dukters Tiffany repeticijų vakarienę vėl susitiko su buvusiu vyru Donaldu Trumpu ir jo žmona Melania.

Donaldas, kaip pranešama, buvo prastos nuotaikos po vidurio kadencijos rinkimų – „jis buvo nusiminęs ir pastarąsias porą dienų ir buvo įsiutęs kaip bulius“, – PEOPLE sakė šaltinis.

M.Boulosą „Vanity Fair“ pavadino milijardieriaus paveldėtoju. Jis gimė Libane ir yra tėvo Massado Bouloso Nigerijos transporto priemonių, įskaitant motociklus, platinimo ir surinkimo įmonės „Boulos Enterprises“, paveldėtojas.

Tiffany ir Boulos pradėjo susitikinėti 2018 m., kai susipažino Lindsay Lohan klube Graikijoje.