Išsiaiškino, kur po sankcijų slepiasi Alina Kabajeva: pademonstravo prabangų žiedą ir dingo

Antikorupcijos fondo darbuotojas Ruslanas Šavedinovas apie tai pranešė radijo laidoje.

„Alina sėdi Maskvoje. Vienintelis viešas renginys, kuriame ji apsilankė po invazijos – jos sporto fondo renginys. Ji jame pasirodė, papozavo su vaikais, parodė žiedą su deimantu ir dingo“, – sakė R. Šavedinovas.

Putino meilužė, pasak jo, supranta, jog grįžti į Šveicariją jai dabar būtų rizikinga. Taip pat jis pareiškė, jog Rusijos diktatorius Italijoje turi jachtą, pavadintą Kabajevos vardu.

„Kai kalbame apie Kabajevos ir Putino nuosavybę, negalime nepastebėti dramblio kambaryje – jachtos, kurią jis pavadino savo mūzos vardu – Šecherezada. Tai buvo Alinos pravardė, kai ji sportavo.“

Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino gyvenimą, ypač asmeninį, gaubia paslaptis. Niekas tiksliai nežino, kiek jis turi vaikų ir kodėl išsiskyrė su žmona Liudmila, nors yra žinomų detalių apie tariamą jo meilužę Aliną Kabajevą. Kaip ji iš gimnastės tapo Rusijos Federacijos prezidento „artima drauge“ ir jo vaikų motina, pasakoja UNIAN.

Štai čia pažvelgsime į moters pokyčius per visus metus.

Alina Kabajeva yra Rusijos sportininkė, praktikuojanti ritminę gimnastiką. Ji nusipelniusi Rusijos Federacijos sportininkė, visuomenės ir politikos aktyvistė. Ji gimė 1983 m. gegužės 12 d. Taškente, Uzbekistane. Nuo ketverių metų pradėjo užsiimti ritmine gimnastika.

Ji yra 2004 m. Atėnų olimpinių žaidynių nugalėtoja, 2000 m. Sidnėjaus olimpinių žaidynių bronzos medalininkė, du kartus pasaulio ir penkis kartus Europos čempionė. 2007 m. Kabajeva baigė savo sportinę karjerą. Ji taip pat pateko į dopingo skandalą, kuris yra tradicinis Rusijos Federacijai 2001 m., o jos rezultatas Geros valios žaidynėse Australijoje buvo atšauktas.

Vienu metu Kabajeva buvo vadinama „lanksčiausia Rusijos moterimi“ už savo pasiekimus sporte, vienas iš gimnastikos judesių netgi buvo pavadintas jos vardu.

Rusijoje Kabajeva garsėja ne tik savo sportiniais pasiekimais, bet ir savo politine veikla. Vis dėlto ji buvo partijos „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios Tarybos narė, Rusijos Federacijos Visuomeninių rūmų narė, Valstybės Dūmos deputatė.

Gimnastė įkūrė jos vardu pavadintą labdaros fondą. Ji taip pat spėjo dirbti televizijoje: vedė laidą „Žingsniai į sėkmę“ Rusijos penktajame kanale ir „Kelias į Olimpą“. Mažai kas žino, tačiau gimnastė nuoga pozavo žurnalui „Maxim“, taip pat pasirodė dainos „Alina Kabajeva“ vaizdo įraše.

Žinoma, įdomiausiu Kabajevos gyvenimo puslapiu daugelis laiko ne jos sportinius pasiekimus, o santykius su Putinu. Gandai apie Kabajevos ir Putino romaną pradėjo sklisti dar 2000-ųjų pradžioje.

Laikraštis „Moskovsky Korrespondent“ pirmasis apie agresoriaus ir gimnastės ryšį parašė 2008 metų balandį. Praėjus kelioms dienoms po publikacijos, leidinio savininkas Aleksandras Lebedevas uždarė laikraštį, motyvuodamas, kad šis bankrutavo. Tačiau yra sakančių, kad visa tai įvyko po Kremliaus specialiųjų tarnybų skambučio.

2002–2006 metais Alina susitiko su Rusijos policijos kapitonu Davidu Museliani. Jei Rusijos žiniasklaida buvo nutildyta asmeninio Putino gyvenimo tema, tai užsienio leidiniai sužinodavo vis daugiau naujų detalių. Šveicarijos žiniasklaida rašė, kad 2015 metais brangioje klinikoje prie Lugano ežero Kabajeva pagimdė dvynukus. Tačiau viso to patikrinti neįmanoma.

Be to, neseniai pasirodė informacija, kad Putino meilužė vėl nėščia. Negana to, vestuvinis žiedas ant piršto buvo pastebėtas pirmą kartą jai pasirodžius viešumoje po ilgo laiko. Štai, kaip Kabajeva atrodo dabar:

Gegužės 13 d., Didžioji Britanija paskelbė apie savo naujausią sankcijų paketą, nukreiptą prieš Rusijos prezidento Vladimiro Putino draugus ir artimus žmones, įskaitant jo buvusią žmoną, meilužę Aliną Kabajevą ir artimuosius.