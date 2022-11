Išgirskite: koncertui arenoje besiruošiantis „Daddy Was A Milkman“ pristatė naują dainą

Gruodžio 14-ąją dieną jis sukvies gerbėjus į „Žalgirio“ areną Kaune, kur surengs koncertą kartu su Modesto Pitrėno vadovaujamu orkestru.

Didžiausioje šalies arenoje naujai suskambės visi populiariausi „Daddy Was A Milkman“ hitai ir naujos dainos. Šiandien atlikėjas dalinasi naujausia savo daina – „Like The Last Time“, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Surengs koncertą Latvijoje

Ignas Pociūnas džiaugiasi, kad pastarasis laikotarpis buvo ypatingas, ir laukia susitikimo su braliukais-latviais.

„Šie metai buvo be galo turiningi“, – sako atlikėjas. „Laukia dar du emocijų pilni koncertai, kuriais ir užbaigsime 2022-uosius“.

Prasidėjus kalendorinei žiemai, „Daddy Was A Milkman“ vyks į Latviją, kur gruodžio 2-ąją dieną surengs koncertą „Palladium“ koncertų salėje Rygoje. „Grįžtame į Latviją – į čia vyksiantį koncertą sparčiai tirpsta paskutiniai bilietai. Vaizduotė jau dabar neduoda ramybės. Esu tikras, kad emocijos liesis per kraštus“, – sako Ignas Pociūnas, nekantriai laukiantis susitikimo su gerbėjais Latvijoje.

Metus vainikuos įspūdingiausias karjeros koncertas su orkestru

2022-ųjų metų kulminacija bus svarbiausiu karjeroje pretenduojantis tapti koncertas.

Gruodžio 14-ąją dieną „Žalgirio“ arenoje Kaune „Daddy Was A Milkman“ surengs ypatingą pasirodymą su Modesto Pitrėno vadovaujamu orkestru.

„Apie dar vieną galimybę koncertuoti su maestro Modesto Pitrėno vadovaujamu orkestru jau esu pasakęs viską. Mūsų bendras koncertas „Midsummer“ festivalyje Vilniuje buvo brandžiausias, įdomiausias ir emociškai stipriausias mūsų pasirodymas iki šiol. Tai koncertas, kurį kartočiau ir kartočiau, todėl šią svajonę išpildyti du kartus yra tiesiog neįtikėtina“, – sako Ignas Pociūnas.

Pristato naują dainą anglų kalba

Intensyviai koncertams besiruošiantis Ignas Pociūnas šiandien pristato naują „Daddy Was A Milkman“ dainą „Like The Last Time“.

„Noriu pasidžiaugti kūrybine kryptimi, kurią jaukinamės šiai artėjančiai žiemai. Geriausia to iliustracija yra naujausias mūsų kūrinys „Like The Last Time“, kuris grąžina link elektroninės, judresnės melancholijos ir primena ankstesnių mūsų dainų „Mr.Nevermet“, „Swingin' Tonight“ ar „Waterfall“ spalvas“, – pasakoja Ignas Pociūnas.

„Šią dainą bus galima išgirsti gyvai jau Rygos ir Kauno pasirodymuose. Nekantriai jų laukiu ir maloniai kviečiu“.