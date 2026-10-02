Išgirdę, kokią dainą išleido garsi atlikėja, nusivylė net didžiausi gerbėjai: „Kas čia dabar?“

Rugsėjo 25-ąją Taylor pristatė išplėstinę 2025 metais išleisto albumo „The Life of a Showgirl“ versiją „The Life of a Showgirl: The Encore“. Joje gerbėjai išgirdo keturis naujus kūrinius: „Patient Zero“, „Babylon“, „Pink Clouding“ ir „Cleveland!“.
Pasipylė kritika
Nors atlikėja tikėjosi nudžiuginti klausytojus nauja muzika, reakcijos buvo nevienareikšmės. Kritikos sulaukė tiek pačios dainos, tiek jų tekstai, o dalis gerbėjų ėmė svarstyti, ar pastaruoju metu Taylor kūryba neprarado anksčiau ją išgarsinusio išskirtinumo.
Ypač daug diskusijų sukėlė kūrinys „Cleveland!“, kuriame dainininkė pasakoja apie santykius su vyru Travisu Kelce'u ir tai, kaip jis ją priima nepaisydamas aplinkinių kritikos. Daina taip pat susijusi su amerikietiškojo futbolo žaidėjo gimtuoju Klivlando miestu.
Muzikos leidinys „The Guardian“ kritikavo kūrinį dėl pernelyg tiesmuko meilės istorijos pateikimo ir tekstų, kuriuose, recenzento vertinimu, trūksta subtilumo. „Los Angeles Times“ taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad dainoje santykiai su Travisu pateikiami kaip atsakas į atlikėjos sulaukiamą kritiką.
Diskusijos persikėlė ir į „TikTok“, kur plinta vaizdo įrašai, kuriuose klausytojai aptarinėja naujuosius kūrinius, lygina juos su ankstesniais Taylor albumais ir dalijasi nusivylimu.
„Manau, Taylor jau laikas šiek tiek pailsėti“, „Kas čia dabar?“, Kodėl ji negali tiesiog padaryti pertraukos, kol vėl pajus įkvėpimą?“ – komentavo jie.
Dalis gerbėjų teigia pasiilgę laikotarpio, kai atlikėja kūrė romantiškas, metaforų ir emocinio gilumo kupinas dainas apie buvusį mylimąjį Joe Alwyną. Tarp dažniausiai minimų kūrinių – „Call It What You Want“, „Sweet Nothing“, „Lover“ ir „Daylight“.
Kai kurie klausytojai mano, kad naujosios dainos pernelyg tiesmukos, o jų tekstuose trūksta anksčiau Taylor kūrybai būdingo pasakojimo. Vienas gerbėjas socialiniuose tinkluose net svarstė, kaip atlikėja, sukūrusi tokius kūrinius kaip „Enchanted“ ir „Invisible String“, galėjo pereiti prie „Cleveland!“ tipo dainų.
Kritikos sulaukė ir pats albumo papildymas. Kai kurie muzikos apžvalgininkai abejojo, ar keturi nauji kūriniai iš tiesų praturtina ankstesnį įrašą, o ne tik pratęsia jo reklamą.
„The Telegraph“ recenzijoje naujos dainos apibūdintos kaip stokojančios originalumo ir pernelyg panašios į ankstesnės albumo versijos kūrinius. Tuo metu „Pitchfork“ kritikavo bendrą Taylor muzikos kryptį, teigdamas, kad jos kūryba prarado dalį anksčiau turėto gylio ir prasmės.
Kritika paveikė atlikėją
Kaip praneša „Star Magazine“, neigiami atsiliepimai Taylor paveikė labiau, nei galėtų pasirodyti iš šalies. Leidinio šaltinio teigimu, atlikėja itin jautriai reaguoja į kritiką, ypač kai kalbama apie jos muziką.
„Taylor yra nepaprastai jautri kritikai. Šios dainos jai tarsi vaikai, todėl, kai žmonės jas negailestingai kritikuoja, ji negali to nepriimti asmeniškai“, – leidiniui pasakojo šaltinis.
Pranešama, kad sunkesniu laikotarpiu atlikėją palaiko vyras Travisas. Esą jis primena Taylor, kad neįmanoma įtikti visiems ir kad jai jau nebereikia niekam įrodinėti savo vertės.
Pats amerikietiškojo futbolo žaidėjas naująją dainą „Cleveland!“ sutiko itin palankiai. Rugsėjo 30-ąją tinklalaidėje „New Heights“, kurią veda kartu su broliu Jasonu Kelce'u, Travisas negailėjo pagyrų kūriniui.
„Klivlandas dabar tiesiog klesti! Didžiulis ačiū Tay Tay, kad sukūrė šią dainą ir suteikė miestui dar daugiau gyvybės“, – sakė jis.
Jasonas taip pat prisipažino, kad dainos klausosi kartu su žmona Kylie.
„Bičiuli, ši daina neįtikėtina. Mes su Kylie jos klausėmės tiek daug kartų. Joje yra kažkas tokio, dėl ko jautiesi tikrai gerai. Tai puiki daina“, – kalbėjo jis.
„Star Magazine“ šaltinis tikino, kad Travisas yra tiesiog pamišęs dėl žmonos kūrinio, moka visus jo žodžius ir dainuoja visa gerkle.
„Tai priverčia ją nusišypsoti“, – teigė informatorius.
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