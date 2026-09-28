Išgirdę, kaip dainuoja Vilija iš „Kelias į žvaigždes“, žmonės nesusilaikė: „Vis...“

Apsirengusi ryškia geltona suknele ir spinduliuojanti energija, Vilija scenoje demonstravo stiprų vokalą, kuris akimirksniu patraukė tūkstančių internautų dėmesį.
Negailėjo komplimentų
Vaizdo įrašu aktyviai dalijamasi, o po juo pasipylė itin šilti bei palaikantys gerbėjų komentarai.
Internautai neslepia žavesio atlikėjos talentu ir išvaizda. Po įrašu puikuojasi tokie komentarai kaip:
„Labai gražu“, „Vis gražėja“, „Talentas“ bei „Šita daina super“.
@vilijamusic
ir aš ten buvau... ☺️♬ original sound - vilijamusic
Daina „Mylėk“ daugeliui klausytojų asocijuojasi su ryškiausiais Lietuvos popmuzikos etapais, tad ir šis pasirodymas vėl priminė apie išskirtinį V. Matačiūnaitės balso tembrą bei sceninę charizmą, kuri iki šiol pavergia klausytojų širdis.
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