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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Palangos gelbėtojo Kajaus Pirožniko – netikėta žinia

2026-09-19 12:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 12:01
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Palangos gelbėtojas Kajus Pirožnikas pasidalijo džiugia žinia – Lietuvos gelbėjimo sporto rinktinė pirmą kartą šalies istorijoje ruošiasi dalyvauti pasaulio čempionate.

Kajus Pirožnikas (nuotr. asm. archyvo)

Palangos gelbėtojas Kajus Pirožnikas pasidalijo džiugia žinia – Lietuvos gelbėjimo sporto rinktinė pirmą kartą šalies istorijoje ruošiasi dalyvauti pasaulio čempionate.

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Apie istorinį startą Kajus paskelbė socialiniuose tinkluose ir pakvietė palaikyti Lietuvos komandą.

Dalijasi netikėta žinia

„Keliauk kartu su mumis į Afriką! 

LIETUVA PIRMĄ KARTĄ – LIFESAVING WORLD CHAMPIONSHIPS 2026!

Tai, ko Lietuvos gelbėjimo sporto istorijoje dar nebuvo.

2026 metais Lietuvos gelbėjimo sporto rinktinė pirmą kartą dalyvaus pasaulio čempionate – „Lifesaving World Championships 2026“! 

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Tai viena didžiausių gelbėjimo sporto scenų pasaulyje, kur susitinka stipriausi sportininkai iš skirtingų šalių. Pirmasis startas. Pirmasis pasaulio čempionatas.

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Pirmasis Lietuvos istorijos puslapis „Lifesaving World Championships“ scenoje.

Sekite mūsų kelią į Lifesaving World Championships 2026 ir palaikykite Lietuvos komandą!

Detalesnė informacija apie komandą jau greitai“, – rašė jis.

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