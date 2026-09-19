Iš Palangos gelbėtojo Kajaus Pirožniko – netikėta žinia

Apie istorinį startą Kajus paskelbė socialiniuose tinkluose ir pakvietė palaikyti Lietuvos komandą.
Dalijasi netikėta žinia
„Keliauk kartu su mumis į Afriką!
LIETUVA PIRMĄ KARTĄ – LIFESAVING WORLD CHAMPIONSHIPS 2026!
Tai, ko Lietuvos gelbėjimo sporto istorijoje dar nebuvo.
2026 metais Lietuvos gelbėjimo sporto rinktinė pirmą kartą dalyvaus pasaulio čempionate – „Lifesaving World Championships 2026“!
Tai viena didžiausių gelbėjimo sporto scenų pasaulyje, kur susitinka stipriausi sportininkai iš skirtingų šalių. Pirmasis startas. Pirmasis pasaulio čempionatas.
Pirmasis Lietuvos istorijos puslapis „Lifesaving World Championships“ scenoje.
Sekite mūsų kelią į Lifesaving World Championships 2026 ir palaikykite Lietuvos komandą!
Detalesnė informacija apie komandą jau greitai“, – rašė jis.
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