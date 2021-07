Iš „Meilės be sienų“ be gailesčio išmesti pirmieji dalyviai: įtūžęs vaikinas parengė žiaurų keršto planą

Projekto vedėjas Justinas Jankevičius vieną po kito vis traukėsi kozirius, ir nors iš pradžių dalyvės tikėjosi, kad joms teks pašalinti tik vieną dalyvį, galiausiai paaiškėjo, kad galimybės susirasti antrąją pusę, vis dėlto netenka du. Tiesa, vienas vaikinas gavo šansą pasitaisyti – tik ar sugebės?

Ukrainietės merginos, J. Jankevičiaus paklaustos, ką galvoja apie lietuvius vaikinus – išvaizdųjį Ričardą, tylenį Mažvydą, mergišių Dovydą ir naujoką Žilviną – žodžių į vatą nevyniojo. Vienos teigė nepajutusios chemijos, kitoms pritrūko laiko, kad geriau vienas kitą pažintų, o štai kitos nė nebandė slėpti – lietuviams vaikinams, anot jų, trūksta drąsos, kuri padėtų užkariauti jų širdis.

Pirmiausiai ukrainietės nusprendė, kad daugiau „Meilėje be sienų“ nebenori matyti Mažvydo. Joms jis pasirodė toks ramus, kad net sunku pastebėti, ar jis išvis yra. Tačiau sužinojusios, kad turi galimybę atsisveikinti ne tik su juo, visos vienbalsiai nutarė – projektą palikti turi ir Dovydas.

„Vieną apkabino, ji sėdi ant rankų. Kitą apkabino per klubus, antrą, trečią – taip pat. Manau, kad tai nėra normalu. Tu negali patikti visiems“, – skaudžiai Dovydui kirto Olga.

Sužinojęs, kad projektą tenka palikti ir jam, Dovydas nebesitvardė: „Tos merginos, kurioms patikau, matyt, išvis nesugebėjo už mane užtarti žodžio. Esu jomis labai nusivylęs – dviveidės melagės. Likusiems bičams, su kuriems susibendravome, linkiu sėkmės, kad nepražūtų šiame gyvatyne. Merginos yra dviveidės ir visiškai nieko nesupranta“.

Tačiau tai sakydamas Dovydas dar nežinojo, kad turės galimybę į projektą sugrįžti. Tiesa, iki vakar dienos to nežinojo ir merginos. Anot J. Jankevičiaus, šitaip į šou grąžinti bus galima tik tris vaikinus, o sprendimą tai padaryti, gražuolės turi priimti vos per minutę. Tačiau net ir išgelbėtas Dovydas į „Meilę be sienų“ grįš ne iškart – jis čia ir vėl pasirodys tik tada, kai merginos praras teisę išmetinėti vaikinus. Tuo metu kortos apsisuks ir pašalinimas iš žaidimo ims grėsti ukrainietėms. Ir nors Dovydą išgelbėjo Aliona, kuri įsitikinusi, kad jis – geras žmogus, vaikinas ir toliau tūžo. Jis jau dabar žino, kad grįš visoms skaudžiai keršydamas.

