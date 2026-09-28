Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Arno Švilpausko – džiugi žinia: „Jau ilgą laiką svajojau...“

2026-09-28 15:10 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-09-28 15:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dainininko, renginių bei radijo laidų vedėjo Arno Švilpausko gerbėjai spėjo pasiilgti: mat vasaros pradžioje paskelbęs netikėtą žinią, kad išeina iš darbo radijuje, jis tiesiog dingo. Nors taip tik gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio: žinomas vyras ir toliau vedė renginius, aktyviai koncertavo, o turint šiek tiek laisvesnio laiko, jį pirmą kartą gyvenime aplankė įkvėpimas...sukurti dainą!

Arnas Švilpauskas (nuotr. Mindaugas Ažušilis)
GALERIJA (12)

Dainininko, renginių bei radijo laidų vedėjo Arno Švilpausko gerbėjai spėjo pasiilgti: mat vasaros pradžioje paskelbęs netikėtą žinią, kad išeina iš darbo radijuje, jis tiesiog dingo. Nors taip tik gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio: žinomas vyras ir toliau vedė renginius, aktyviai koncertavo, o turint šiek tiek laisvesnio laiko, jį pirmą kartą gyvenime aplankė įkvėpimas...sukurti dainą!

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jau ilgą laiką svajojau parašyti savo dainą ir labai daug kūriau, dėliojau įvairiausius žodžius, ieškojau temų. Ir paskui kažkaip vieną dieną, po sunkaus ir darbingo savaitgalio važiuojant namo pas šeimą, mane tiesiog pagavo įkvėpimas. Kelyje sugalvojau ne tik tekstą, bet ir muziką, ir visą dainą sukūriau per gerą pusvalandį“, – pasakoja Arnas, išsyk melodiją įniūniavęs į telefoną.

REKLAMA
REKLAMA

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Arnas Švilpauskas

Vėliau šį įrašą jis davė pasiklausyti keletui muzikos prodiuserių – savo srities profesionalų, kurie vieningai tikino: daina verta būti išgirsta. „Ir kažkaip tada pats patikėjau savimi – supratau, kad iš tiesų ta daina yra nuostabi ir, svarbiausia, tai yra būtent tokia daina, kokias aš norėčiau dainuoti“, – šypsosi Arnas, čia pat atskleisdamas ir pirmojo savo autorinio kūrinio pagrindinę mintį.

REKLAMA

„Jis yra apie du žmones, kurie susipažino pavasarį. Užgimė jų meilė, tačiau vasarą ta meilė pasibaigė. Ir žmogus su šiais melancholiškais jausmais keliauja į rudenį. Kaskart prisiminęs tą žmogų jis vis dar susijaudina, mintimis vėl nusikelia į jau praėjusią vasarą. Galbūt net norėtų pabandyti atnaujinti buvusius santykius, bet vis nedrįsta. O gal kažkur viduje jau ir supranta, kad nieko daugiau nebebus“, – pasakoja ką tik „iškeptas“ kūrėjas, čia pat užbėgdamas už akių nepagrįstoms spėlionėms apie judviejų su žmona santykius: „Daina nėra apie mano gyvenimą.

REKLAMA
REKLAMA

Tai daugiau kūrybinis procesas, kurio metu tiesiog ieškojau gražios temos ir galvojau, kaip įdomiai papasakoti istoriją. Dainų apie vasarą, apie tai, kaip žmonės vasarą susipažįsta, įsimyli, prasideda meilės romanai, yra labai daug. O aš kaip tik norėjau sukurti priešingą istoriją – tokią, kurioje vasarą meilė pasibaigia. Vasara baigiasi, o mes toliau keliaujame į savo darbus, rūpesčius, kasdienybę ir kitus gyvenimo etapus“, – sako Arnas ir čia pat nusišypso: ką tik jiedu su žmona šventė santuokos dešimtmetį, tad, išgirdus dainą, nėra priežasčių nuogąstauti dėl judviejų santykių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Aranžuotę kūriniui sukūrė Arvydas Martinėnas-Vudis, o ypatingo skambesio dainai suteikė nuostabaus pritariančiojo balso savininkė Žaneta Ježerytė.

„Ir tada supratau, kad ši daina skamba taip, tarsi ją norėtųsi dainuoti atsistojus aukštai ant kalno viršūnės. Todėl nusprendėme ir muzikinį klipą filmuoti Italijos kalnuose – šiaurinėje Italijos dalyje, Dolomituose. Pagrindine mūsų filmavimo baze tapo Cortina d’Ampezzo – garsus kalnų miestelis Veneto regione, Belluno provincijoje, pačioje Dolomitų širdyje. Filmavome Cortinos apylinkėse, tarp didingų Dolomitų viršūnių, o dalį klipo – prie įspūdingojo Lago di Braies ežero Pietų Tirolyje, Fanes-Senes-Braies gamtos parke. Ten filmavome ir ežere, plaukdami tomis garsiosiomis medinėmis valtelėmis, apsupti kalnų.

REKLAMA

Norėjosi, kad klipo vaizdai perteiktų tą patį jausmą kaip ir pati daina – grožį, ilgesį, ramybę ir kartu tam tikrą vienatvę“, – netikėtą vaizdo klipo lokaciją atskleidžia Arnas. Filmavimai truko kelias dienas: laikas buvo itin intensyvus, viskas suskaičiuota minučių tikslumu, daug persikėlimų iš vienos filmavimo vietos į kitą.

„Vaizdo klipą režisavęs Edvinas Fruktas padirbėjo iš peties – abu labai stipriai pavargome, bet manau, kad rezultatas iš tiesų fantastinis: didingi kalnai, ypatingai gražūs slėniai, nuostabūs ežerai ir gamtovaizdis, kuris tam tikra prasme primins skirtingus metų laikus“, – pasakoja Arnas.

REKLAMA

Kodėl Cortina? Kodėl būtent Šiaurės Italija? „Cortina d’Ampezzo šių metų vasarį buvo viena iš 2026 metų Milano–Kortinos žiemos olimpinių žaidynių vietų. Beje, Cortina turi labai seną olimpinę istoriją – žiemos olimpinės žaidynės čia vyko ir 1956 metais. O man ši daina – pirmasis mano kūrinys, kurio ir žodžius, ir muziką parašiau pats – irgi yra savotiška mano asmeninė Olimpiada. Mano laimėjimas. Jeigu ši daina ras vietą žmonių širdyse, jeigu kažkas joje atpažins save, savo išgyventą meilę, savo vasarą ar savo istoriją – būsiu labai laimingas”, – atvirauja Arnas, kuris, pasirodo, neketina sustoti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

 „Pagavęs tą kūrybinį įkvėpimą jau sukūriau ir antrą dainą. Kol kas ją dar ruošiu, tobulinu, ieškau tinkamo teksto, dėlioju žodžius, dar iki galo nesu suformavęs melodijos. Bet panašu, kad pirmoji daina atidarė kažkokias duris, kurias labai ilgai norėjau atidaryti“, – šypsosi Arnas ir kviečia įvertinti jo debiutinį kūrinį bei vaizdo klipą:

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų