Ironvytas – apie klaidas sportuojant: „Sportas per skausmą – blogas dalykas“

Sportininkas, aktorius ir reperis Vytautas Medineckas, labiau žinomas kaip Ironvytas, sveikatos ir sveikos gyvensenos laidoje „Sveikas rytojus“ pasakojo, kad sportas – jau seniai tapo jo kasdienine mylimiausia veikla, kurią jis sieja tiek su darbu, tiek su kuriamu sceniniu įvaizdžiu.

„Aš sportuoju kiekvieną dieną. Valandą atlieku kardio pratimus. Taip pat išnaudoju sportinį takelį greitam ėjimui. Kiekvieną arba kas antrą dieną treniruočių metu naudoju svorius. Tie svoriai nėra maksimalūs, bet pakankamai dideli. Prisimenu, kai turėjau iššūkį pasiruošti savo pirmosioms bokso varžyboms. Tuomet turėjau po dvi treniruotes per dieną. Sportavau 1,5 – 2 valandas ryte ir vakare“, – apie aktyvią kasdienybę kalbėjo sportininkas Ironvytas.

Anot žinomo vyro, sportas gali tapti naudinga priemone kuriant norimą išvaizdą ir puoselėjant sveikatą tik tuomet, jei žinome kaip taisyklingai tai daryti.

REKLAMA

„Kai ruošiausi kovai, daug bėgiojau. Pagrindiniai dalykai, ką reikėtų žinoti prieš bėgiojimą – turėti gerą avalynę, bėgti ne per asfaltą, naudotis pulsometru. Prieš pradedant sportuoti treniruoklių salėje, taip pat reikėtų žinoti pagrindinės taisyklės. Prieš fizinį krūvį reikia gerai apšilti, atlikti kūno tempimo pratimus. Į šiuos patarimus jaunimas dažnai numoja ranka. Tą dariau ir aš, tačiau pastebėjau, kad pradėjus kilnoti svorius pasijausdavo peties maudimas ar alkūnės skausmas. Jeigu sutraumuosime savo sąnarius, raumenų neužauginsime“, – patarimus dalino sportininkas.

REKLAMA

Ironvytas taip pat pabrėžė, kad sportas neturėtų kelti diskomforto, todėl derėtų atkreipti dėmesį į savo organizmo siunčiamus signalus.

„Dar vienas blogas dalykas jaunimo tarpe – sportas per skausmą. Po treniruotės gali skaudėti ar mausti raumenį, bet ne sąnarį. Didelių svorių kilnojimas neturi sukelti skausmo. Jei norite efektyviai užsiimti kultūrizmu ar kūno modeliavimu, reikia atsiminti, kad po treniruotės turi skaudėti raumenį, bet ne raiščius ar sąnarius. Jei skauda juos, tuomet pratimų reikėtų nedaryti, o ieškoti problemos“, – kalbėjo žinomas vyras.

REKLAMA

Kalbėdamas apie savijautą po fizinių treniruočių, sportininkas atskleidė, kad palaikyti gerą savijautą ir organizmo funkcijas jam padeda vienas laiko patikrintas būdas.

„Aš pastebėjau, kad gilesnę problemą padeda išspręsti papildai. Tai yra mano asmeninė pagalbinė priemonė. Po treniruotės jų išgeriu dvigubą dozę, nes sveriu 120 kilogramų. Esu atradęs labai puikų papildų miksą. Atsistatymui išgeriu amino rūgščių ir naudoju papildus sąnariams – gliukozaminą, chondroitiną, kolageną. Ir jauniems, dar niekuo nesiskundžiantiems žmonėms patarčiau profilaktiškai į maisto racioną įtraukti papildus. Papildai skirti sąnariams nėra brangūs. Jei patiriate stipresnį fizinį krūvį, maisto racioną jais tikrai reikia papildyti“, – apie kūno priežiūrą po sporto kalbėjo V. Medineckas.

REKLAMA

REKLAMA

„MANO vaistinė“ vaistininkas Tautvydas Endriukaitis laidoje pastebėjo, kad žmonės dažnai vaistinėje klausia, kaip padėti savo organizmui nesigriebiant vaistų. Anot specialisto, svarbu pagalvoti ir apie tai, kaip kuo ilgiau džiaugtis judesio laisve ir atitolinti natūralius su amžiumi susijusius procesus.

„Visų pirma, rekomenduočiau reguliariai mankštintis, būti fiziškai aktyviems, bet jokiu būdu nepersistengti. Be to, patarčiau atkreipti dėmesį į inovatyvius ir unikalius aukštos kokybės maisto papildus, tokius kaip Superfoods Osteoaid, kurių sudėtyje yra natūrali kiaušinio lukšto membrana. Ši patentuotu gamybos metodu išgauta medžiaga inovatyvios technologijos dėka išlaiko unikalią sudedamųjų dalių kombinaciją. Tai gerai žinomos naudingos medžiagos – hialurono rūgštis, gliukozaminas, chondroitinas, kolagenas. O siekiant palaikyti sąnarių kremzlės ir raumenų jungiamojo audinio formavimąsi, pravartu, jei sudėtyje būtų ir mangano. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad natūralių savybių išsaugojimas leidžia organizmui lengviau pasisavinti naudingąsias medžiagas ir gauti geriausią poveikį savijautai. Tokius papildus vartoti patogu, nes pakanka vienos kapsulės per dieną“, – pasakojo vaistininkas.

REKLAMA

Sąnarių skausmas – tai viena dažniausių priežasčių, dėl kurios žmonės praveria Sporto medicinos klinikos duris, sako šeimos gydytoja Asta Žukovienė.

„Dažniausiai su sąnarių skausmais susiduria jauni žmonės. Viena tokių žmonių grupė – bepradedantys sportuoti, kurie visą laiką gyveno sėsliau ir staiga vieną dieną sugalvojo nuversti kalnus. Dabar aktyvus gyvenimo būdas tampa labai madingu. Taip pat sąnarių skausmais skundžiasi vyresnio amžiaus žmonės, kurių organizme prasideda degeneraciniai sąnarių pakitimai. Juos vargina kiek kitokio pobūdžio sąnarių skausmai. Dažniausiai diskomfortą tiek vieni, tiek kiti pacientai jaučia kelių, pečių, klubų sąnariuose. Tai yra stangrieji žmogaus sąnariai, kurie užtikrina mūsų mobilumą ir komfortą“, – apie sąnarių skausmo priežastis kalbėjo gydytoja A. Žukovienė.

REKLAMA

Specialistė priminė – būti fiziškai aktyviems yra būtina, nes judėjimo metu sąnariuose vyksta teigiami procesai.

„Judėjimas yra neatsiejama mūsų dalis. Sąnariai tam ir yra skirti, kad suteiktų mums mobilumą. Judesys žmogui yra būtinas. Vienas iš mano mokytojų sakydavo, kad pusę valandos, du kartus per dieną rasti laiko fiziniam aktyvumui yra privaloma kiekvienam iš mūsų. Jeigu prieš fizinį krūvį taisyklingai pasiruošite, apšilsite, tikrai savo sąnarių nesužalosite. Judėdamas sąnarys susitepa, ima geriau funkcionuoti jo kremzlė. Taip jis užtikrina ilgaamžiškesnes savo tarnavimo galimybes“, – pasakojo gydytoja A. Žukovienė.

REKLAMA

REKLAMA

Anot gydytojos, nesportuojantys žmonės dažnai pervertina savo fizines galimybes. Todėl prieš pradedant aktyviai gyventi, būtina įvertinti savo organizmą ir tam tinkamai pasiruošti.

„Problemos atsiranda tada, kai žmogus sugalvoja kažką daryti, bet nepagalvoja, kaip tą padaryti. Įsivaizduokime, kad visą gyvenimą gyvename ramiai, sėsliai, nieko neveikiame ir staiga kolega pakvietė įveikti maratoną. Tuomet nusprendžiame dėl to padaryti viską ką galime. Jaunas žmogus turi daug užsispyrimo, labai daug motyvacijos ir valios. Įveikti maratoną jis gali ne tiek fizinėmis savo galimybėmis, kiek iš jėgos, užsispyrimo. Tuomet žmogus net nesusimąstydamas žaloja pats save. Visada skatinu pacientus, nepamiršti apšilimo, nepamiršti pasiruošti iššūkiams net ir bėgiojimui miške. Jūs turite turėti patogią avalynę, drabužius ir prieš tai apšilti sąnarius, raumenis, tam, kad išvengtumėte traumų“, – patarimais dalinosi specialistė.

REKLAMA

Gydytoja A. Žukovienė taip pat įspėjo, kad negalima ignoruoti atsiradusio skausmo, nes tai yra organizmo pagalbos šauksmas. Svarbu žinoti ir tai, kad sąnarių skausmas pats savaime nepraeina. Todėl rekomenduojama kreiptis į gydytoją, kuris nustatys tikslią priežastį ir padės įveikti nemalonius pojūčius.

Tam, kad traumų ir diskomforto būtų galima išvengti, savo organizmą gydytoja rekomenduoja papildyti tam tikrais komponentais.

„Kai aš pradėjau mokytis medicinos, gliukozaminas buvo pirmo pasirinkimo maistas sąnariams. Aplink visi sakė valgyti daugiau žėlė, želatinos, bet iš esmės, šaltienos tikrai nerealu tiek suvalgyti, kad galėtume užtikrinti tiems sąnariams kokybišką gliukozamino kiekį. Nepamiršti reikėtų ir laisvuosius radikalus surišančių antioksidantų, vaisių, daržovių. Reikėtų suvartoti ir tinkamą vandens kiekį, kad sąnaryje būtų pakankamai skysčio ir pati kremzlė turėtų užtikrintą kiekį vandens. Taip pat kolageno papildai tikrai padėtų užtikrinti sąnario ilgaamžiškumą“, – pasakojo gydytoja.

„Sveikas rytojus“ – sekmadieniais, 12 val.