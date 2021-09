Ingrida Martinkėnaitė – apie tai, kodėl nemėgsta švęsti, ir planus sujaukusį įvykį: jau norisi veiklos

Atlikėja pasakoja, jog didelių švenčių visiems draugams gimtadienio proga rengti nemėgsta. Pasak Ingridos, tokios šventės jai per daug primena darbą, o dabar trankiai švęsti neleidžia ir aplinkybės:

„Gimtadienių nelabai mėgstu kaip tokio, nemėgstu švęsti. Draugai tai žino ir bara mane dėl to. Dažniausiai švenčiu su šeima, išvažiuodavome kur nors į užsienį savaitei ar kelioms dienoms. Dabar kai sunkiau su kelionėmis, švęsime Birštone kelioms dienoms.

Mūsų profesija susijusi su šventėmis – nuolatiniai koncertai, nuolatinės progos švęsti. Galbūt dėl to man gyvenimo to šiek tiek per daug. Ta šventė įgyja kitokią vertę.

Vertinu gyvą bendravimą. Norisi pabūti su šeima, o dabar dar ir ribojimai, karantinas, tad didelių susibūrimų daryti ir taip neišeitų“, – teigia I. Martinkėnaitė.

Paklausta, kokie jai buvo pastarieji dvylika mėnesių, dainininkė nusišypso – metai buvo išskirtiniai, ir juos tokiais padarė vienas įvykis:

„Metai buvo labai intensyvūs ir labai greitai prabėgo. Buvo karantinas, bet susilaukėme vaikelio. Tai ir lakstai lyg voveriukas aplink namus. Nuveikiau sakykim pusę to, ką norėjau. Negalėčiau pasakyti, kad labai daug kažką padariau. Bet yra kaip yra, visko gyvenime nenuveiksi.

Esu maksimalistė, bet gyvenimas pakoreguoja planus. Reikia kartais pagalvoti apie save. Vaikai pakoreguoja planus, galvoji, kad viską spėsi, bet galiausiai apsvarstai, kad reikia palikti laiko vaikams, šeimai“, – pasakoja Ingrida.

O kokių Ingrida Martinkėnaitė tikisi sekančių metų? Pasak jos, dabar kažką planuoti – sunku. Visgi, moteris atvira – ketina imtis naujų ir apleistų veiklų:

„Pandemijos kaip reikiant pakoreguoja visą gyvenimą. Dabar jau gal net konkrečių planų neturiu, tik tam tikras vizijas, tikslus. O po to jau žiūri, ar sugebėsi juos įgyvendinsi. Norisi skirti daugiau laiko sau, ypač kai vaikai jau didesni.

Planuoju grįžti į sportą, taip pat imtis naujos veiklos. Tačiau dabar nenoriu plėtotis dar apie ją, žiūrėsim, kaip viskas bus. Žiūrėsim, kaip viskas bus su karantinu, ir kaip pasiseks patekti į darželį.

Daugiau skirsiu laiko sau, savijautai, galbūt pradėsiu lankyti kokius nors kursus – viskas online, prieinamiau. Man dabar toks informacijos badas, norisi mokslų, knygų paskaityti. Ir žinoma, kažkokios veiklos“, – tikina Ingrida Martinkėnaitė.