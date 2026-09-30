Inga Stumbrienė viešumoje prikaustė dėmesį: trumpa suknelė atidengė ilgas kojas

Vilniaus prekybos ir pramogų centre „Ozas“ veikiantis kino teatras „Multikino“ oficialiai tapo „Vue“, atverdamas naują savo istorijos etapą.
Renginio metu svečiai susipažino su atnaujintu kino centru, kuriame kartu su naujuoju vardu pristatomi reikšmingi pokyčiai – nuo modernizuotų erdvių iki dar patogesnės kino patirties žiūrovams.
Vakarą vainikavo išskirtinė filmo „Veritė“ premjera.
Prie fotosienelės pozavusi Inga Stumbrienė į kino teatro atidarymo šventę atvyko pasipuošusi balta suknele, kuri išryškino liekną jos figūrą ir pabrėžė pečius. Prie suknelės ji priderino juodus aukštakulnius ir rankinę.
Trumpa suknelė elegantiškai išryškino ilgas Ingos Stumbrienės kojas.
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