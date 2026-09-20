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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Inga Stumbrienė paviešino įspūdingą tėčio Rolando Pakso pasirodymą: „Sunku net nusakyti...“

2026-09-20 15:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 15:29
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Inga Stumbrienė pasidalijo įspūdžiais iš Kaune vykusio fejerverkų festivalio „Fejerija 2026“. Akrobatinio skraidymo grupės pasirodymą stebėjusi žinoma moteris neslėpė emocijų – danguje triukus demonstravo ir jos tėtis Rolandas Paksas.

Rolandas Paksas, Inga Stumbrienė (nuotr. BNS, asm. archyvo)
GALERIJA (13)

Inga Stumbrienė pasidalijo įspūdžiais iš Kaune vykusio fejerverkų festivalio „Fejerija 2026“. Akrobatinio skraidymo grupės pasirodymą stebėjusi žinoma moteris neslėpė emocijų – danguje triukus demonstravo ir jos tėtis Rolandas Paksas.

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Socialiniuose tinkluose I. Stumbrienė pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti įspūdingas jos tėčio pasirodymas.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Inga Stumbrienė su šeima

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Ingą Stumbrienę užplūdo emocijos

Moteris neslėpė emocijų ir papasakojo, kokius jausmus jai sukėlė šis reginys. 

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„Akrobatinio skraidymo grupės @aerobatic_team_nbo pasirodymas, arba kokius nesakomus triukus išdarinėja mano tėtis danguje.

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Vakar Kaune per Fejeriją 2026, kai tai žiūrėjau ir žavėjausi fantastišku lėktuvų pasirodymu, aš bandžiau suvokti, kas su manimi darosi, nes užplūdo ir susižavėjimas, ir pasididžiavimas, kartu ir baimė, ir neapsakomas jaudulys. Sunku net nusakyti, kiek pojūčių tilpo į vieną akimirką, tačiau vienu žodžiu galiu pasakyti – pasirodymas buvo WOW.

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O kaip jums? Kokie įspūdžiai paliko?“ – rašė I. Stumbrienė.

Po I. Stumbrienės įrašu netrūko susižavėjimo kupinų komentarų. Sekėjai gyrė pasirodymą, jo meistriškumą ir emocijas, kurias jis sukėlė.

„Nuostabus reginys akims ir širdžiai“, – rašė vienas komentatorius.

„Koks grožis“, – įspūdžiais dalijosi kita sekėja.

„Įspūdinga buvo stebėti, meistriškas pasirodymas tobulai tiko fejerverkų festivaliui“, – rašė dar vienas komentatorius.

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Svarbu savo fotkę paskelbti
Svarbu savo fotkę paskelbti
2026-09-20 15:42
O tas tėtis - galėjo jo fotkės ir nedėti
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Vaje
Vaje
2026-09-20 15:42
Rašo apie kukuruzniko liotčiką, o fotkių savo blondiniškų prikrovė.
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Ką dabar veikia patarėja Lolašvili
Ką dabar veikia patarėja Lolašvili
2026-09-20 15:52
Prieš nustatnt R.Pakso ryšius su Rusijos kGB ir išmetant jį iš Prezidentų "Lola" duodavo gerų patarimų - pvz kad apsisaugoti nuo blogos akies reikia apsivynioti tualetiniu popieriumi
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