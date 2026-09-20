Inga Stumbrienė paviešino įspūdingą tėčio Rolando Pakso pasirodymą: „Sunku net nusakyti...“

Socialiniuose tinkluose I. Stumbrienė pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti įspūdingas jos tėčio pasirodymas.
Ingą Stumbrienę užplūdo emocijos
Moteris neslėpė emocijų ir papasakojo, kokius jausmus jai sukėlė šis reginys.
„Akrobatinio skraidymo grupės @aerobatic_team_nbo pasirodymas, arba kokius nesakomus triukus išdarinėja mano tėtis danguje.
Vakar Kaune per Fejeriją 2026, kai tai žiūrėjau ir žavėjausi fantastišku lėktuvų pasirodymu, aš bandžiau suvokti, kas su manimi darosi, nes užplūdo ir susižavėjimas, ir pasididžiavimas, kartu ir baimė, ir neapsakomas jaudulys. Sunku net nusakyti, kiek pojūčių tilpo į vieną akimirką, tačiau vienu žodžiu galiu pasakyti – pasirodymas buvo WOW.
O kaip jums? Kokie įspūdžiai paliko?“ – rašė I. Stumbrienė.
Po I. Stumbrienės įrašu netrūko susižavėjimo kupinų komentarų. Sekėjai gyrė pasirodymą, jo meistriškumą ir emocijas, kurias jis sukėlė.
„Nuostabus reginys akims ir širdžiai“, – rašė vienas komentatorius.
„Koks grožis“, – įspūdžiais dalijosi kita sekėja.
„Įspūdinga buvo stebėti, meistriškas pasirodymas tobulai tiko fejerverkų festivaliui“, – rašė dar vienas komentatorius.
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