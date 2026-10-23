Inga Stumbrienė siunčia aiškią žinutę kritikams: „Jeigu manęs nemėgstate...“

Savo „Instagram“ paskyroje Inga pasidalijo vaizdo įrašu.
Inga Stumbrienė kirto kritikams
Jame užfiksuota vakarinė aplinka Monake ir pati moteris, vilkinti trumpą rausvą suknelę.
Tačiau dėmesį labiausiai patraukia iškalbingas užrašas.
„Jeigu manęs nemėgstate, bet stebite viską, ką darau, vadinasi, esate mano gerbėjai, brangieji!“ – tokia žinutė skelbiama įraše.
Inga socialiniuose tinkluose dažnai dalijasi savo kasdienybės, kelionių, šeimos akimirkomis.
Regis, tokiu įrašu ji primena, kad net ir neigiama reakcija į viešą žmogų gali reikšti, jog jo veikla sulaukia dėmesio.
O šis I. Stumbrienės klipas sulaukė išties daug dėmesio – jį peržiūrėjo beveik 80 tūkst. žmonių.