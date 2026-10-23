Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Inga Stumbrienė siunčia aiškią žinutę kritikams: „Jeigu manęs nemėgstate...“

2026-10-23 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Inga Stumbrienė socialiniuose tinkluose pasidalijo iškalbinga žinute, kurią galima suprasti kaip atsaką kritikams. Moteris paskelbė vaizdo įrašą iš Monako, kuriame pasipuošusi eina prabangiai atrodančio pastato link, o ant vaizdo užrašyti žodžiai skirti tiems, kurie ją stebi, nors ir nėra jos gerbėjai.

Inga Stumbrienė (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (13)

Inga Stumbrienė socialiniuose tinkluose pasidalijo iškalbinga žinute, kurią galima suprasti kaip atsaką kritikams. Moteris paskelbė vaizdo įrašą iš Monako, kuriame pasipuošusi eina prabangiai atrodančio pastato link, o ant vaizdo užrašyti žodžiai skirti tiems, kurie ją stebi, nors ir nėra jos gerbėjai.

REKLAMA
5

Savo „Instagram“ paskyroje Inga pasidalijo vaizdo įrašu.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Inga Stumbrienė su šeima

TAIP PAT SKAITYKITE:

Inga Stumbrienė kirto kritikams

Jame užfiksuota vakarinė aplinka Monake ir pati moteris, vilkinti trumpą rausvą suknelę.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau dėmesį labiausiai patraukia iškalbingas užrašas. 

„Jeigu manęs nemėgstate, bet stebite viską, ką darau, vadinasi, esate mano gerbėjai, brangieji!“ – tokia žinutė skelbiama įraše.

REKLAMA

Inga socialiniuose tinkluose dažnai dalijasi savo kasdienybės, kelionių, šeimos akimirkomis. 

Regis, tokiu įrašu ji primena, kad net ir neigiama reakcija į viešą žmogų gali reikšti, jog jo veikla sulaukia dėmesio.

O šis I. Stumbrienės klipas sulaukė išties daug dėmesio – jį peržiūrėjo beveik 80 tūkst. žmonių. 

 

 

Radijas Internetu

REKLAMA
jūs vaikiško protelio,jei taip suprantat
jūs vaikiško protelio,jei taip suprantat
2026-10-23 07:42
Ponia,sakot,jei sebit-gerbėjai,tai taip,turit sekėjų,gebėjų,tai valio,bet ar būtina lįsti į portalus ir rinkti pašaipas,patyčias,nejau jus džiugina tokie,,gerbėjai'',jūs supraskite,kad jūsų nemėgo ir nemėgs didžioji dals žmonių,nejau reikia aiškinti,kodėl.
Atsakyti
Gerbėjai
Gerbėjai
2026-10-23 07:44
Gerbėjas nuo žodžio 'gerbti'. Jeigu iš tavęs tyčiojasi ir juokiasi, tai tikrai nereiškia, jog gerbia.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų