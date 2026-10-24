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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Inga Stumbrienė nustebino – parodė kitokią save: „Garantuoju, nesate matę“

2026-10-24 14:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 14:12
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Inga Stumbrienė socialiniuose tinkluose pasidalijo naujomis nuotraukomis, kuriose pademonstravo kiek kitokį nei įprasta įvaizdį. Stiliaus detalės ir išskirtinis derinys neliko nepastebėti jos sekėjų.

Inga Stumbrienė su vyru (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (13)

Inga Stumbrienė socialiniuose tinkluose pasidalijo naujomis nuotraukomis, kuriose pademonstravo kiek kitokį nei įprasta įvaizdį. Stiliaus detalės ir išskirtinis derinys neliko nepastebėti jos sekėjų.

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Savo „Instagram“ paskyroje Inga pasirodė vilkėdama juodą odinę striukę, aptemptas kelnes ir aukštus juodus batus su išraiškingomis detalėmis.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Inga Stumbrienė su šeima

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Inga Stumbrienė parodė kitą savo pusę

Prie aprangos ji priderino nedidelę juodą rankinę, o plaukus susišukavo į aukštą kuodą.

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Nuotraukose moteris įsiamžino grožio salone. Prie įrašo ji kreipėsi į sekėjus. 

„Na, ir kaip jums mano šios dienos įvaizdis?!

Garantuoju, tikriausiai su odine striuke nesate manęs matę“, – rašė Inga.

Po įrašu pasirodė komplimentai – sekėjai gyrė moters išvaizdą. 

„Gražiai moteriai tinka viskas, bet man Jūsų įprastas stilius yra Jūsų vizitinė kortelė“, – rašė viena gerbėja. 

„Nemėgstu jūsų barbiškų įvaizdžių, šis super“, – komentavo kita. 

„Puiki, kaip visada“, – pridūrė trečia.

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Saulė
Saulė
2026-10-24 14:30
Niekam čia neįdomu, nebent tik jai pačiai.
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