Inga Stumbrienė nustebino – parodė kitokią save: „Garantuoju, nesate matę“

Savo „Instagram“ paskyroje Inga pasirodė vilkėdama juodą odinę striukę, aptemptas kelnes ir aukštus juodus batus su išraiškingomis detalėmis.
Inga Stumbrienė parodė kitą savo pusę
Prie aprangos ji priderino nedidelę juodą rankinę, o plaukus susišukavo į aukštą kuodą.
Nuotraukose moteris įsiamžino grožio salone. Prie įrašo ji kreipėsi į sekėjus.
„Na, ir kaip jums mano šios dienos įvaizdis?!
Garantuoju, tikriausiai su odine striuke nesate manęs matę“, – rašė Inga.
Po įrašu pasirodė komplimentai – sekėjai gyrė moters išvaizdą.
„Gražiai moteriai tinka viskas, bet man Jūsų įprastas stilius yra Jūsų vizitinė kortelė“, – rašė viena gerbėja.
„Nemėgstu jūsų barbiškų įvaizdžių, šis super“, – komentavo kita.
„Puiki, kaip visada“, – pridūrė trečia.