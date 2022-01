Inga Jankauskaitė – apie ypatingą įvertinimą: tai ilgo komandinio darbo rezultatas

Moteris neslepia džiaugsmo ir dėl nominacijų keturiose kategorijose dėkoja ne vien tik sau. Padėką ji reiškia ir savo komandai, su kuria ji glaudžiai dirbo.

„Jaučiuosi savo vietoje, džiaugiuosi ir didžiuojuos. Atvirai ir nuoširdžiai. Nes tai yra didelio, ilgo, komandinio darbo rezultatas, kurio jau neįmanoma nepastebėti. Dėkingumas apskritai yra viena geriausių emocijų gyvenime, tad smagu jausti tai savo komandai – Pauliui Jasiūnui, su kuriuo kūrėme visus albumus ir galime džiaugtis, jog net du mudviejų kurti albumai susilaukė M.A.M.A. nominacijų – pernai ir šiais metais.

Muzikantams – Tomui Dičiūnui, Audriui Piragiui, Andriui Kairiui ir kitiems, šviesos ir garso komandai, kad mūsų gyvi koncertai yra verti atskiros nominacijos. Ačiū ir Jiems, ir vertintojams, kad tai mato ir girdi“, – padėkos žodžius taria ji.

Kūryba daugeliui atlikėjų dažnai būna būdas išreikšti save, o apdovanojimas reiškia išsvajotą, kai kuriems ilgai lauktą pripažinimą. Atlikėjai I. Jankauskaitei muzikos apdovanojimas iki šiol turi didelę reikšmę kūrybiniame kelyje.

„Apdovanojimas man reiškia patvirtinimą, jog šaudau ne tuščiais šoviniais. Žinoma, kad kuriama ne dėl statulėlių. Žinoma, kad iš esmės tai nieko nelemia ir, ko gero, nelabai ką keičia. Tačiau nekoketuosiu – tai svarbu. Tai ramina“, – pasakodama šypsosi ji.

Šiemet I. Jankauskaitė susižėrė šias nominacijas: metų tradicinės pop muzikos atlikėja, metų koncertinė grupė, metų atlikėja ir metų muzikos albumas. Pačios muzikantės teigimu, tik viena nominacija geriausiai atspindi metų pasisekimą kūryboje:

„Kūrybinis gyvenimas apskritai labai nestabilus, rizikingas ir pilnas neapibrėžtumo, tai tokie įvertinimai truputį įžemina ir lyg užfiksuoja etapą. Tad labiausiai tą atspindi, man regis, Metų albumo, nominacija. Ji itin konkreti ir skirta tiesiogiai už kūrybą.“

Metai be laisvos minutės

Iš atlikėjos darbų matyti, kad šiemet ji nesnaudė ir darbų turėjo krūvą – į moters kūrybą pasinerti galima klausantis lyrinių ir šokti kviečiančių albumo „Švyturys“ dainų, o Ingos muziką pažinti nuotaikinguose koncertuose skubėjo ir minios žmonių.

„Metai matote kokie – turiningi, tiršti, produktyvūs. Išleidau albumą „Švyturys“, poezijos knygą „Ir tai praeis“, atidariau savo internetinę parduotuvę, kurioje galite rasti ir albumus, ir knygą su autografu. Su grupe labai daug koncertavome, neseniai baigėm didelį koncertinį turą su programa „Tau ir man“, dabar ruošiamės „Švyturys“ pristatymo turui. Visko tiek, kad tik semk!“

Nors ir pirmoji I. Jankauskaitės poezijos knyga pavadinta „Ir tai praeis“, turbūt ne vienas atpažįsta atlikėjos dainą, kuri turi tokį patį pavadinimą. „Ir tai praeis“ yra trečias singlas iš naujausio I. Jankauskaitės albumo „Tau ir man“.

Būtent šio albumo pristatymo koncertinį turą teko atidėti geresniems laikams, prasidėjus antrajai koronaviruso pandemijos bangai.

Toliau – dideji koncertai

Kūrėjams dažniausiai norint sukurti kažką naujo reikia iš kažkur pasisemti įkvėpimo. Kas geriau tai padaro, jei ne kiti atlikėjai?. Pačios atlikėjos mėgstamiausios muzikos grojaraštį sudaro ne tik popso muzika, bet ir soul muzika.

„Neklausau muzikos kaip fono. Nemoku. Erzina. Trukdo išgirsti ją savyje. O jei atsiranda poreikis, tai dažniausiai grįžtu prie savo mylimiausių Akvarium, Mariza, Fink, Cigarettes after sex, Adele, Sting, Mark Almond, Sade, Above and beyond, Leonard Cohen t.t. Norėjau sukurt drum‘n‘bass, klausiaus drum‘n‘bass. Po naujus grojaraščius panardau bėgiodama“, – teigia ji.

Ne vienam gerbėjui smalsu sužinoti, kokių planų turi šiųmetė muzikos apdovanojimų nominantė. Atlikėja atskleidžia, kad kaip ir darbų, planų galvoje susiraizgė daugybė.

„Planai nuspėjami ir nuoseklūs. Turas, koncertai, kūryba.. niekas nesustoja ir juda toliau – albumas, be abejo, bus ir jau netrukus ketinu nusėsti vėl studijoj. O kaip ten klostysis toliau – pats albumas padiktuos. Planuojam nufilmuoti daugiau klipų dainoms, kadangi albume „Švyturys“ beveik visos dainos prašosi istorijos, – šypsosi Inga. – Kas dieną su visa komanda kopsim į savo kalną – didžiuosius metų koncertus arenose šių metų pabaigoje.“