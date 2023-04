Ineta Stasiulytė – apie tango nuotykį, patirtas traumas ir ryšį su Marcos: „Prie jo galiu būti tokia, kokia esu“

Projekto „Tangomanai“ žiūrovai jau kurį laiką mėgaujasi meistriškumu, aistra ir jausmais persmelktais įspūdingais tango pasirodymais. Tačiau nepaisant geriausių emocijų, neįmanoma nejausti ir įtampos.

Ineta Stasiulytė portalui tv3.lt sutiko papasakoti apie tango nuotykį, sąsajas su Argentina ir savo šokių partnerį Marcos, su kuriuo jai pavyko užmegzti išskirtinį ryšį.

Nuovargis ir nežmoniški skausmai

Nors gali atrodyti, kad viskas projekto dalyviams ėjosi kaip per sviestą, pašnekovė neslepia – kuo toliau, tuo projekte darėsi vis sunkiau.

„Kuo toliau tas projektas eina, tuo labiau visų dalyvių žvilgsniai tampa prasmingesni. Nors atrodo, kad yra įtampa dėl iškritimo, bet iš tiesų ji dėl to, kad jautėme didelį fizinį skausmą ir psichologinį krūvį. Turime labai daug fiziškai per dieną padirbėti – įsisavinti žingsnius, įsiminti choreografiją. Ir taip kiekviena diena – atsikeli, kartoji žingsnius, kavą geri, irgi kartoji žingsnius. Nes žinai, kad kitą dieną mokysiesi jau kitą šokį. Vien galva sprogsta nuo informacijos.

Žvilgsniai tapo gilesni ir prasmingesni, nes mes tam esame atidavę nežmoniškai daug sekundžių, – apie tai, kad laiką jie pradėjo skaičiuoti sekundėmis, užsiminė ji. – Mes per dienas ištisai beveik negalvodavome apie nieką, išskyrus tik šokį.“

Vis dėlto, kaip teigia Ineta, šokis – kaip degtukas galiausiai „sudega“ vos tik jį sušokus. Lieka tik nuovargis ir nežmoniški kūno skausmai, kuriuos per trijų savaičių kelionę teko kęsti kone nuolatos.

„Iš to nuovargio ir ateina supratimas, kad mes esame tokie laikini ir taip švaistome laiką. Juk per trumpą laiką gali tiek daug padaryti... Tiek daug pamatyti, prasmės įgauti, jei orientuojiesi į prasmingus dalykus, o nei gaišti laiką pykčiams, nervams dėl smulkmenų. Mes per trumpą laiką išgyvenome labai daug. Dėl to pasimatė prasmė. Mes žinome, kad niekada nebegyvensime taip, kaip iki projekto“, – kalba pašnekovė.

„Puolėme prie vienas kito kaip šimtą metų nesimatę geri draugai“

Ji taip pat teigia pastebėjusi ir projekto unikalumą – jame nėra perdėtų intrigų, skandalų ar netgi pykčių tarp dalyvių. Pašnekovė neslepia, kad ši laida gerais dalykais pritraukia žiūrovus.

„Aš tik dabar supratau, kodėl mes, 25 žmonės, gyvendami vienuose namuose, per 3 savaites neturėjome nei vieno konflikto, neturėjome jokios trinties. Manau, kad čia ir pačio projekto pasekmė, nes galime pastebėti, kad žiūrovas traukiamas pozityvumu ir grožiu, o ne intrigomis. Niekas projekte neapsivardžiuoja, nėra jokių intrigų.

Vis dėlto įmanoma žmones pritraukti kitais dalykais, ne vien tik intrigomis ir kažkokiais skandalais. Labai noriu, kad tokie dalykai ir gražūs, prasmingi straipsniai, o ne tik skambios antraštės, pritrauktų žmones“, – šypsosi aktorė.

Ineta taip pat išskiria, kad vienas įsimintiniausių dalykų kelionėje buvo pažintis su šokių partneriu Marcos. Projekte dalyvaujančios aktorės ir jos šokių partnerio Marcos santykį jau pastebėjo daugelis. Nors žiūrovai gali pastebėti degančias jų akis ir pagalvoti apie Buenos Airėse užsimezgusį romaną, moteris tikino, kad nieko panašaus nėra.

„Mes kai su Marcos susitikome pirmą kartą, per gatvę vienas kitą šaukėme vardu, – juokiasi ji. – Puolėme prie vienas kito kaip šimtą metų nesimatę geri draugai. Atrodo, kad vienas kitą paėmę už rankų mes buvome pažįstami – jis nežinojo, kokią patirtį aš turiu su šokiu, aš nežinojau, kokią jis, tačiau pradėję šokti mes vienas kitą supratome. Labai prasminga buvo ši patirtis, nes supranti, kad su tokiu tolimu žmogumi gali sukurti tokį stiprų ryšį.

Žiūrovai laidoje mato tik šokantį vyrą ir moterį, tačiau kiekvienas mūsų šokame savo gyvenimo patirtis. Šokame kiekvienas savo istorijas – vienas kitą užjausdami, palaikydami. Nors aš tikrai nešokau tokio sudėtingumo tango, kaip kad Simona ar Toma, vis vien gavome gerbėjų liaupsių ir tai tik darkart parodo, kad ne technikoje yra esmė.“

Artėjančioje „Tangomanų“ laidoje žiūrovų laukia netikėtumas – projekto dalyviai šoks ne iš anksto sukurtą tango, o visiems rodys improvizaciją. Ineta pasakoja, kad prieš improvizacijas jie jautė įtampą ir netgi stresą.

„Mes buvome absoliučiai nepasiruošę, nežinojome, kaip judės mūsų partneriai. Dainius (Radzevičius – aut. past.), pamenu, vaikščiojo pakampiais akis išsprogdinęs ir susirūpinęs, – juokėsi moteris. – Pamenu, kad kai dariau vieną triuką, susižeidžiau koją, joje pradėjo kauptis vandenys, labai skaudėjo. Tačiau to niekam nesakiau, tik Marcosui. Pasakiau sau, kad nežinau, kaip tai padarysime, bet šokį tikrai sušoksime. Ir mes sušokome.

Aš prieš pat tą improvizaciją labiau rūpinausi koja, nei jaudinausi dėl paties pasirodymo. Galvojau: „Dieve mano, juk kas gali tokio atsitikti?“ Atsipalaidavau ir leidau sau pasinerti.“

Ji netgi papasakojo, kad pirmą kartą šokant improvizuotą tango užplūdo pačios netikėčiausios emocijos. „Kai scenoje pasirodai su partneriu pirmą kartą šokant tango, tai toks pats jausmas, lyg pirmą kartą viešai mylėtumeisi. Vienos dreba, kita varo kaip tankas, nes jau truputį pasimokė, – juokauja pašnekovė. – Jautiesi visiškai nuogas – nežinai, kas vyksta ir kas dar nutiks. Čia daugiau nei „žaisti“ polką, turi klausyti, kas tave veda iš vidaus. Ši improvizacija buvo labai karšta.“

Gyvenimą lydinti Argentina

Atrodo, kad kone visą Inetos Stasiulytės gyvenimą vienaip ar kitaip lydi Argentina. Viešai prieš beveik 20 metų buvo nuskambėjęs ir aktorės romanas su argentiniečiu Eduardo Gimenezu, su juo aktorė susilaukė dukros Upės.

„Aš į Argentiną nuskrendu ir atrodo, kad grįžau namo. Kalbu su jų akcentu, suprantu, ką jie šneka, jaučiuosi ten saugi, nes žinau, kad aš su jais susikalbėsiu. Iš Eduardo labai daug išmokau ir gavau supratimą, kokie argentiniečiai yra žmonės, supratau daugiau apie jų mentalitetą. Žinau, kaip jie juokauja, kas jiems juokinga, suprantu, kaip jie mato pasaulį. Jie – kitokie žmonės. Bet su jais buvo labai smagu bendrauti, nes mūsų bajeriai tie patys“, – juokiasi ji.

Neseniai pasklido žinia, kad Lietuvą iš Argentinos atvyksta šio projekto dalyviai – pačios Inetos ir atlikėjo Vytauto Medinecko-Ironvyto šokių partneriai Marcos Ayala ir Paola Camacho. Kartu su trupe jie mūsų šalies publikai pristatys naująjį šou „Tango – Where the Story Begins“.

Pati pašnekovė apie savo šokių partnerį Marcos atsiliepia tik geriausiai: „Jis man labai artimas. Dėl to artumo ir savitumo jausmo aš ten skridau ne vieną kartą, skrisiu ir dar.“

„Čia yra tas atvejis, kaip su pačiais geriausiais draugais. Su klasioke galime nesimatyti dešimt metų, tačiau susitikusios nekalbame nuo nulio, o tiesiog tęsiame pokalbį. Mums užtenka poros valandų apkalbėti, kas nutiko per keletą metų. Su Marcos turime daug artimų dalykų, turime tą pačią sielos šeimą. Smagu planuoti susitikimus ir tikrai manau, kad toliau bendrausime tarsi būtume geriausi draugai. Prie to žmogaus gali jaustis visiškai tuo, kuo esi. Labai smagu, kad mes su juo susitikome tokiu būdu ir taip vienas kitą pažinome“, – neslepia ji.