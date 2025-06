Indrei Bareikienei makiažą atlikusi Anastasija – apie darbą ir svarbų vestuvių rytą: štai kaip viskas vyko

Naujienų portalui tv3.lt Anastasija Murakhovska atvirai prakalbo apie darbą su žinoma moterimi ir I. Bareikienės vestuvių dieną.

Anastasija Murakhovska prakalbo apie darbą su indre Bareikiene (14 nuotr.) Anastasija Murakhovska, Indrė ir Vidas Bareikiai (tv3.lt fotomontažas) Indrė Bareikienė (nuotr. asm. archyvo) Indrė Bareikienė (nuotr. asm. archyvo) +10 Indrė Bareikienė (nuotr. asm. archyvo) Anastasija Murakhovska (nuotr. asm. archyvo) Anastasija Murakhovska (nuotr. asm. archyvo) Anastasija Murakhovska (nuotr. asm. archyvo) Vidas Bareikis paviešino vestuvių akimirkas (nuotr. asm. archyvo) Vidas Bareikis paviešino vestuvių akimirkas (nuotr. asm. archyvo) Vidas Bareikis paviešino vestuvių akimirkas (nuotr. asm. archyvo) Vidas Bareikis paviešino vestuvių akimirkas (nuotr. asm. archyvo) Vidas Bareikis paviešino vestuvių akimirkas (nuotr. asm. archyvo) Vidas Bareikis paviešino vestuvių akimirkas (nuotr. asm. archyvo) Vidas Bareikis paviešino vestuvių akimirkas (nuotr. asm. archyvo)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Anastasija Murakhovska prakalbo apie darbą su indre Bareikiene

Vestuvinis makiažas

Anastasija kartu su kita grožio meistre sukūrė įspūdingą vestuvinį įvaizdį: „Įprastai makiažas trunka apie 1–1 val. 30 min. Tačiau, jei tuo pačiu metu kuriamas įvaizdis kartu su kirpėja, procesas gali užtrukti ilgiau. Pavyzdžiui, Indrės vestuvių dieną prireikė apie 2 valandų, kad kartu sukurtume pilną ir ištobulintą įvaizdį.“

REKLAMA

REKLAMA

Moteris jau ne vienerius metus dirba kartu su Indre. „Ją puošiu įvairioms progoms ir renginiams. Per tą laiką susiformavo ypatingas ryšys ir pasitikėjimas: dažnai vos pažvelgusi į įvaizdį ar aprangą, jau žinau, kokio makiažo reikia. Vestuvių dieną Indrė visiškai pasitikėjo mano vizija – ji net neturėjo konkrečių idėjų, bet kai tik pamačiau jos suknelę, iškart aiškiai įsivaizdavau, kaip turi atrodyti visas įvaizdis atskleidė ji.

REKLAMA

Pasak Anastasijos, jų draugystė užgimė prieš daug metų: „Pirmą kartą dariau Indrei makiažą renginiui pajūryje. Nuo tada ir prasidėjo mūsų bendradarbiavimas, kuris tęsiasi iki šiol. Per visus tuos metus susiklostė šiltas ryšys, pasitikėjimas ir darbinė harmonija, leidžianti kurti įvaizdžius lengvai, natūraliai ir su tikru džiaugsmu.“

REKLAMA

REKLAMA

Neretai nuotakos prieš svarbią dieną jaučia didelį nerimą, tačiau Indrei buvo visai kitaip.

„Vestuvių rytas dažnai būna kupinas jaudulio ir įtampos, tačiau Indrė – išimtis. Nors ji viešas žmogus, visi, kas pažįsta ją artimiau, pasakytų tą patį – ji visuomet su gera nuotaika, šilta. Tokia ji buvo ir savo vestuvių dieną – rami, pasitikinti ir spinduliuojanti pozityvą. Tas lengvumas jautėsi visame procese, o aš, kaip visada, jaučiau visišką pasitikėjimą savo rankomis“, – kalbėjo pašnekovė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasiteiravus, kodėl Indrė pasirinko būtent ją per svarbią gyvenimo šventę, Anastasija šyptelėjo: „Manau, Indrė pasirinko būtent mane, nes jau žinojo – viskas bus nepriekaištinga. Ji pasitikėjo procesu ir leido man visiškai laisvai kurti. Kaip viešas žmogus, Indrė per savo karjerą yra patyrusi daugybę skirtingų makiažų, todėl į tokius dalykus reaguoja labai ramiai – ji žino, ko tikėtis, ir vertina kokybę bei profesionalumą. Būtent tai leido mums be streso ir lengvai sukurti įvaizdį, kuris atspindėjo jos natūralų grožį ir nuotaiką tą ypatingą dieną.“

REKLAMA

Makiažo meistrė džiaugėsi, kad vestuvių dieną nebuvo ir jokių iššūkių ar nesklandumų.

„Jokių iššūkių tikrai nebuvo – kaip ir minėjau, su Indre dirbame jau daugelį metų, tad tarp mūsų susiklostė pasitikėjimas ir ramybė. Viskas vyko stabiliai, sklandžiai ir natūraliai. Kai pažįsti žmogų, jo stilių ir energiją, viskas susidėlioja savaime – be streso ir nesklandumų“, – atskleidė ji.

REKLAMA

Klientai ir makiažo subtilybės

Tęsdama pokalbį apie darbą, makiažo meistrė tikino, kad jai klientai yra visi svarbūs ir jų neskirsto.

„Man visi klientai – vienodai svarbūs. Kiekvienam stengiuosi sukurti estetišką, subtilų ir nepriekaištingą makiažą – nesvarbu, ar tai žinomas žmogus, ar nuotaka, kuri pirmą kartą pas mane atėjo.

Naudoju tas pačias priemones, technikas ir dėmesį detalėms, todėl sunku būtų pasakyti, kuo Indrės makiažas skyrėsi nuo kitų mano kurtų vestuvinių įvaizdžių. Kiekvieną kartą mano tikslas tas pats – paryškinti unikalų moters grožį, išlaikant jos individualumą ir natūralumą“, – kalbėjo grožio specialistė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Makiažo meistrė jau ne vienerius metus sukasi šioje sferoje. Pasak jos, anksčiau dirbdama su nuotakomis jausdavo jaudulį: „Per savo karjerą daugybę metų dirbu ne tik su klientėmis, bet ir su nuotakomis. Pradžioje kiekvienas vestuvinis rytas man keldavo jaudulį – jaučiau didžiulę atsakomybę, nes tai ypatinga diena.

Bėgant metams tas jaudulys sumažėjo, nes dabar tiksliai žinau, ką ir kaip reikia daryti, tačiau atsakomybės jausmas niekur nedingo. Makiažas – tai ne tik tai, kaip nuotaka atrodys nuotraukose ar kaip ją matys kiti. Tai ir tai, kaip ji jausis pati su savimi. Ir man tai visada yra svarbiausia.“

REKLAMA

Pasiteiravus, ką reikėtų daryti, kad makiažas išsilaikytų kuo ilgiau, Anastasija atskleidė:

„Makiažas – tai ne tik akių šešėliavimas ar veido padengimas. Kad įvaizdis išliktų nepriekaištingas visą dieną, svarbi kiekviena detalė – nuo tinkamo odos paruošimo iki priemonių suderinimo ir sluoksniavimo. Ilgaamžiškumas prasideda nuo bazės: svarbu pasirinkti ne tik kokybiškas priemones, bet ir tinkamai jas sumaišyti bei pritaikyti individualiai odai. Tokie produktai kaip makiažo fiksatorius tik užtvirtina visą darbą ir padeda išlaikyti rezultatą nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro.“