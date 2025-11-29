 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Indrė Bareikienė atskleidė, kaip prasidėjo santykiai su Vidu Bareikiu: „Nuo tada nebeišsiskyrėme“

2025-11-29 10:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 10:53

Visuomenininkė, įvairių socialinių iniciatyvų autorė, televizijos laidų vedėja Indrė Bareikienė penktadienio vakarą šėlo su būriu moterų. Toliau su savo stand-up programa, skirta tik moterims, po Lietuvą ir užsienį keliaujanti Indrė šį kartą užkūrė tikrą vakarėlį.

0

„O proga specialiam vakarui neeilinė. Esu grįžusi į savo meilės miestą – Marijampolę“, – į publiką renginio metu kreipėsi I. Bareikienė. Būtent čia prieš maždaug nei šešerius metus užgimė Indrės ir jos vyro Vido Bareikio meilės istorija.

Indrė Bareikienė papasakojo ypatingą istoriją

Garsi moteris prisiminė, kad tą kartą ji taip pat organizavo savo autorinį vakarą, o jo muzikine staigmena tapo Vidas. „Taip jau įvyko, kad po to karto Marijampolėje mes daugiau ir nebeišsiskyrėme, tad šis miestas yra mūsų meilės. Kas smagiausia, žinau jau nemažai istorijų, kad po mūsų renginio atsipalaidavusios moterys išdrįsta žengti pirmą žingsnį ar net susitaikyti su savo meilėm, yra jau net keli „renginio“ vaikai. Tai geras įrodymas, kad atsipalaidavusi, pozityvių emocijų pasikrovusi moteris yra didžiulė energija“.

Paklausta, ar apskritai dar reikia renginių, skirtų tik moterims, I. Bareikienė mintimis dalijosi atvirai. „Kai pradėjau šią veiklą prieš beveik dekadą, tai buvo didelė naujiena ir netikėtumas. Ką jūs ten vien tik moterys veiksit? Esu girdėjusi ir atmetimo reakcijų. Dabar kartu su manimi renginiai keičiasi, transformuojasi ir perauga į visuotinius geros energijos mainus. Nors ir dabar dažnas vyras manęs paklausia, kas tuose mano renginiuose vyksta, turiu pasidžiaugti, kad yra žymiai daugiau palaikymo. Esu įsitikinusi, kad moterims visuomet reikia laiko sau, su savomis“.

Pasak visuomenininkės, į komedijos vakarus susirenka paties įvairiausio amžiaus publika, rašom pranešime žiniasklaidai

„Į renginius dažnai ateina trys ar net keturios kartos moterų. Taip pat labai smagu, kad ateina mamos su savo dukromis, kolegių kompanijos, mergvakariai, seniai nesimačiusios bendramokslės. Ryšių sąsajos auditorijoje pačios įvairiausios, o būtent tai ir daro kiekvieną renginį visiškai išskirtinį ir unikalų. Pati juokaudama atsispiriu nuo susirinkusios auditorijos, programa visuomet pritaikau pagal ją“, – pasakojo I. Bareikienė.

Įvairių socialinių iniciatyvų autorė ketina toliau keliauti po Lietuvos ir užsienio miestus: „Man svarbu kokybė, o ne kiekybė. Šiemet dar sumatysime tik gruodžio 12 d. Panevėžyje, o toliau šou laukia tik kitais metais“.

