Iki Robbie Williamso koncerto Kaune – vos savaitė: atskleidė, ko tikėtis

Iki šiol „BRITPOP“ jau apsilankė 15 miestų, 11-oje šalių, tarp jų – Londone, Amsterdame, Barselonoje, Vienoje, Kopenhagoje, Paryžiuje, Miunchene, Berlyne ir kituose didžiuosiuse Europos miestuose. Tūkstančiai gerbėjų kas kartą susirenka išgirsti tiek naujųjų dainų, tiek legendinių hitų, o kiekvienas pasirodymas tampa didžiausiu vakarėliu po atviru dangumi.

Pagyrų atlikėjui negaili ir didžiausi britų informaciniai portalai ir žiniasklaida: „The Scotsman“ giria meistrišką Robbie Williams sugebėjimą kalbėti apie asmenines kovas – nuo ADHD iki nerimo ir tuo pat metu žavėti masinę publiką šiluma, humoro jausmu ir hitų gausa, „The Telegraph“ šį koncertą pavadino bene įspūdingiausiu ir teatrališkiausiu šou, kokį tik esame matę, „The Guardian“ pastebi, kad Robbie Williams scenoje spinduliuoja karališku pop žvaigždės švytėjimu ir įvardija jį kaip „King of Entertainment“, tuo tarpu „The Independent“ pabrėžia vizualinę bei konceptualią šou pusę – nuo įžanginio vaizdo įrašo apie technologijų įtaką popkultūrai iki dirbtinio intelekto panaudojimo.

Pasak gerbėjų, kurie jau dalyvavo koncertuose, vienas iš įsimintiniausių turo momentų – unikalus Robbie Williamso būdas pristatyti savo grupės narius: muzikantai pagroja garsiausių roko kūrinių fragmentus, o Robbie Williamsas iš karto uždainuoja visiems pažįstamus dainų žodžius.

Barselonoje ši improvizacija pavirto tikru roko vakarėliu, kai visa arena pritariant Robbie užtraukė „Sweet Child O’ Mine“ iš kitos dar neseniai Kauno Dariaus ir Girėno stadione koncertavusios grupės „Guns N’ Roses“ repertuaro.

Robbie Williamso koncertai garsėja ne tik muzika, bet ir charizmatišku sugebėjimu užmegzti ryšį su kiekvienu klausytoju – susirinkusi publika visada išeina su šypsena ir jausmu, jog dalyvavo tikroje muzikos šventėje. Kaip sako pats alikėjas – „Cringe is the new cool“. Ir būtent šis atvirumas bei saviironija daro jį ypatingu.

Minint 25 metų solo karjeros jubiliejų, 2022 metais Robbie pradėjo didelį koncertinį turą po Europą, kur pristatė naujai aranžuotus savo hitus kartu su orkestru – atlikėjas neaplenkė ir Lietuvos.

Tąkart į superžvaigždės šou Kauno „Žalgirio“ arenoje buvo išpirkti visi bilietai vos per pirmąją oficialios prekybos valandą.

Nėra jokių abejonių, jog Robbie Williamso koncertas, įvyksiantis rugpjūčio 1 d. Kauno Dariaus ir Girėno stadione, pretenduoja tapti svarbiausiu ir karščiausiu metų muzikos įvykiu. Kaip sako pats atlikėjas:

„Šis turas yra pats ambicingiausias mano karjeroje – nekantrauju jus pamatyti. Skambės dainos iš filmo „Better Man“ ir kelios naujos dainos... jas išgirsite jau netrukus“.

2024 m. Robbie Williams pasirodė ir kino ekranuose, pristatydamas biografinį filmą „Better Man“. Šiame filme atvirai pasakojama apie atlikėjo gyvenimą už scenos ribų – nuo asmeninių iššūkių ir priklausomybių iki kovos su psichologinėmis problemomis bei ryžto atrasti gyvenimo pusiausvyrą.

„Better Man“ leidžia gerbėjams suprasti Williamso kelią į sėkmę, jo vidinius demonus bei kelionę link savęs atradimo. Šis filmas – tai intymi istorija apie žmogaus stiprybę ir drąsą siekti laisvės, nepaisant sudėtingų gyvenimo išbandymų.

Vienintelis superžvaigždės Robbie Williams koncertas Lietuvoje įvyks 2025-ųjų metų rugpjūčio 1-ąją dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Britų popmuzikos legendos pasirodymą pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lietuva‘‘.

Bilietus į Robbie Williamso koncertą galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt.