Į Vilnių grįžtantys „Camouflage“ – apie jiems pasą parduoti bandžiusią lietuvę ir nerašytą taisyklę

Būtent Lietuvoje įvyks grupės 40-mečio turo „Camouflage Live Tour 2024 (Rewind to the Future and Goodbye)“ baigiamasis šou.

Ketvirtąkart į mūsų šalį atvykstantys atlikėjai sako, kad Lietuvą puikiai prisimena. Ne tik dėl didžiulio būrio ištikimų gerbėjų, bet ir dėl vienam iš grupės narių praeityje čia nutikusio kurioziško nuotykio, rašoma pranešime spaudai.

Žinoma, neįmanoma būtų per visus 40 metų nesusirinkti pačių įvairiausių patirčių keliaujant po pasaulį. Jų, kaip sako „Camouflage“ vokalistas Marcusas Meynas, buvo ir gerų, ir tokių, kurias norėjosi kuo greičiau pamiršti.

„Su grupės nariais turime nerašytą taisyklę – kaskart į sceną lipame taip, lyg šis kartas būtų paskutinis.

Būtent tai mus verčia publikai atiduoti visas jėgas. Šio turo metu, kuomet koncertavome gimtojoje Vokietijoje, man teko persirgti Covid infekcija, kas kiek trukdė koncertais pasimėgauti iki galo.

Bet ir tada, tikiu, gerbėjai to nepajuto, nes atidaviau visą įmanomą energiją. Dabar jaučiuosi pilnai pasveikęs, todėl koncertai Rygoje bei Vilniuje bus išties ypatingi, o dėl turo finišo – dar ir labai jautrūs“, – įsitikinęs „Camouflage“ lyderis.

Camouflage - The Great Commandment:

Paklaustas, kokie prisiminimai grupę sieja su Lietuva, Marcusas šypsosi. Be šilto gerbėjų priėmimo ir sausakimšų salių 2004, 2006 ir 2011 metais, jiems įstrigo dar ir įvykis Lietuvoje, kai viena moteris grupės nariui Heiko Maile bandė parduoti jo paties pasą...

„Pamenu, kaip grupės narys Heiko čia pametė savo pasą. Tuo metu mūsų laukė kiti koncertai, o kaip tu iškeliausi iš Lietuvos be tapatybės dokumento? Kreipėmės į ambasadą Lietuvoje ir jie jau buvo pažadėję pagaminti naują. Neturėjome laiko laukti, todėl su komanda išvykome ruoštis kitam koncertui, o Heiko teko vienam likti Vilniuje.

Tuomet organizatoriai sulaukė skambučio iš vienos moters, radusios jo pasą ir prašančios už tai pinigų. Heiko pasakė velniop, aš tikrai neduosiu nė cento. Tada ta moteris sutiko dokumentą grąžinti už dyką“, – prisimena M. Meynas.

Po intensyvaus 40-mečio turo Vokietijoje, kur bilietai buvo tiesiog graibstomi, grupė koncerte Vilniuje gerbėjams žada muzikinę kelionę laiku, kurioje skambės tiek patys ryškiausi „Camouflage“ hitai, tiek ir jiems patiems itin svarbios dainos.

Muziką čia puoš specialiai šiam turui kurtos vizualizacijos, kurios papildo patirtį, perkelia susirinkusiuosius tarsi į kino filmą. Grupės nariai žada, jog gimtadienio koncerte susipins praeitis, dabartis ir ateitis.

„Camouflage“ yra vieni žymiausių synthpop žanro atstovų kartu su „Depeche Mode“, „Erasure“, „Pet Shop Boys“, „a-ha“, OMD ir kitomis šios muzikos krypties legendomis.

Camouflage - Love Is A Shield:

Grupė susikūrė pietryčių Vokietijos mieste Bietigheime-Bissingene (tuo metu Vakarų Vokietija) 1983 metais.

„Camouflage“ labiausiai išgarsino hitai „Love Is a Shield“ ir „The Great Commandment“, tapę popklasika ir iki šiol dažnai skambantys melomanų ausinėse bei radijo stotyse.

Taip pat didelės sėkmės sulaukė kūriniai „Strangers Thoughts“, „Heaven (I Want You)“, „Me and You“, „I Can't Feel You“.

Muzikantai iš viso išleido 8 albumus, žymiausiais tapo „Methods of Silence“ (1989 m.), „Voices & Images“ (1988 m.) ir „Sensor“ (2003 m.).

Kol kas paskutinysis grupės darbas „Greyscale“ pasirodė 2015 metais ir Vokietijos albumų tope pasiekė 14 vietą.„Camouflage“ koncertas Vilniuje, „Compensa“ salėje – lapkričio 24 dieną. Bilietai: Shownet.lt.

Koncertą organizuojanti muzikos agentūra M.P.3 taip pat šiais metais kviečia į „Anties“ 40-metį su Algirdu Kaušpėdu bei Viktoru Diawara Vilniuje ir Palangoje, „Biplan“ šventinį koncertą gruodį klube „Tamsta“, „Antikvarinių Kašpirovskio dantų“ Naujametinį šou Palangoje, o kitais metais – į JAV repo legendos The Game europinio turo koncertą „Compensoje“.