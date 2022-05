Į skandalą įsivėlusi Šiaurės Makedonijos atstovė: gresia rimti nemalonumai

Šiaurės Makedonijos atstovė Andrea kaltinama „skandalingu elgesiu“. Sujudimo Šiaurės Makedonijoje priežastis – akimirka per oficialią „Eurovizijos“ dainų konkurso atidarymo ceremoniją, kai atlikėja ant žemės tiesiog metė nacionalinę vėliavą, rašo escxtra.com.

Nors ši akimirka beveik visiems praslydo pro akis be didelio dėmesio, Makedonijos transliuotojas sureagavo labai rimtai. Savo tinklalapyje paskelbtame pareiškime Šiaurės Makedonija smerkia iš pažiūros nekaltą Andrea elgesį. Jie tai vadina „skandalingu“ ir sako, kad ji „parodė nepagarbą nacionaliniam simboliui, už ką baudžiama pagal įstatymą“.

🇲🇰 MRT is not happy with Andrea throwing her flag on the ground at the opening ceremony. They issued a statement saying they condemn "this scandalous behavior of our Eurovision representative" and consider "considering the possibility of her withdrawal" 👇https://t.co/GEMUf1m8M2 pic.twitter.com/o5Fm0xzx2c