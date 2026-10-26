Į Seimą sugrįžusi Vismantė Benkunskienė prabilo apie kolegių pasiūlymą: „Sako...“

TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Be Tabu“ komandai moteris atskleidė, kaip po motinystės atostogų sekėsi sugrįžti į Seimą ir kokie pirmieji įspūdžiai jos ten laukė.
Grįžo į Seimą
Vilniaus mero Valdo Benkunsko žmona, operos solistė Vismantė Benkunskienė, visai neseniai po motinystės atostogų sugrįžo į darbą Seime, kur dirba Seimo narės Paulės Kuzmickienės patarėja.
Pasak moters, jai čia dirbti sekasi gerai, o laidos komandai pasiteiravus, ar Seimas pasikeitė po motinystės atostogų, V. Benkunskienė patikino, kad didelių pokyčių nepastebėjo:
„Seimas nepasikeitęs nė trupučio. Gal yra vietų, kur kilimai kažkur pakeisti, bet Seimas nepasikeitęs. Turbūt smagiausia susitikti su kolegėmis.“
Sugrįžusi į Seimą V. Benkunskienė sulaukė ir pasiūlymo atgaivinti anksčiau suburtą Seimo chorą.
Moteris neslėpė, kad tokia iniciatyva ją pradžiugintų: „Paskutinis buvo susitikimas su viena pažįstama, sako: „Va, pagaliau grįžo, tai gal chorą atnaujinam?“ Nes mes turėjome Seimo chorą... Tai vat tokie labai malonūs momentai, labai džiaugiuosi, kad tokia bendruomenė čia yra.
Labai būtų faina, kad kažkas duotų iniciatyvą ir būtų, man atrodo, tikrai smagu susitikti padainuoti pietų pertraukos metu.“
Primename, kad Vladui ir Vismantei Benkunskams 2024-ųjų gruodžio 31-ąją gimė antras vaikelis. Dukrą jiedu pavadino Marcele.
Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
Visą laidą stebėkite straipsnio viršuje.