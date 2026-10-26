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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Į Seimą sugrįžusi Vismantė Benkunskienė prabilo apie kolegių pasiūlymą: „Sako...“

2026-10-26 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-26 09:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniaus mero Valdo Benkunsko žmona, operos solistė Vismantė Benkunskienė, prieš kelis mėnesius po motinystės atostogų sugrįžo į Seimą. Čia ji dirba pusę etato ir patarinėja Seimo narei Paulei Kuzmickienei. 

Vilniaus mero Valdo Benkunsko žmona, operos solistė Vismantė Benkunskienė, prieš kelis mėnesius po motinystės atostogų sugrįžo į Seimą. Čia ji dirba pusę etato ir patarinėja Seimo narei Paulei Kuzmickienei. 

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TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Be Tabu“ komandai moteris atskleidė, kaip po motinystės atostogų sekėsi sugrįžti į Seimą ir kokie pirmieji įspūdžiai jos ten laukė.

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FOTOGALERIJA. Laidoje „Virtuvės istorijos“ apsilankė Vismantė Benkunskienė

Grįžo į Seimą

Vilniaus mero Valdo Benkunsko žmona, operos solistė Vismantė Benkunskienė, visai neseniai po motinystės atostogų sugrįžo į darbą Seime, kur dirba Seimo narės Paulės Kuzmickienės patarėja.

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Pasak moters, jai čia dirbti sekasi gerai, o laidos komandai pasiteiravus, ar Seimas pasikeitė po motinystės atostogų, V. Benkunskienė patikino, kad didelių pokyčių nepastebėjo: 

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„Seimas nepasikeitęs nė trupučio. Gal yra vietų, kur kilimai kažkur pakeisti, bet Seimas nepasikeitęs. Turbūt smagiausia susitikti su kolegėmis.“

Sugrįžusi į Seimą V. Benkunskienė sulaukė ir pasiūlymo atgaivinti anksčiau suburtą Seimo chorą.

Moteris neslėpė, kad tokia iniciatyva ją pradžiugintų: „Paskutinis buvo susitikimas su viena pažįstama, sako: „Va, pagaliau grįžo, tai gal chorą atnaujinam?“ Nes mes turėjome Seimo chorą... Tai vat tokie labai malonūs momentai, labai džiaugiuosi, kad tokia bendruomenė čia yra.

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Labai būtų faina, kad kažkas duotų iniciatyvą ir būtų, man atrodo, tikrai smagu susitikti padainuoti pietų pertraukos metu.“

Primename, kad Vladui ir Vismantei Benkunskams 2024-ųjų gruodžio 31-ąją gimė antras vaikelis. Dukrą jiedu pavadino Marcele.

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

Visą laidą stebėkite straipsnio viršuje.

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