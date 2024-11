Į Lietuvą grįžta vienas ryškiausių repo vardų pasaulyje Denzelis Curry

Muzikos agentūra „8 Days A Week” skelbia dar vieną išskirtinį koncertą Vilniuje. Patvirtinta, kad į Lietuvą grįžta garsus reperis iš Floridos Denzelis Curry. Pasaulinis turas, kurio viena iš stotelių – Vilnius. Išskirtinis pasirodymas sostinėje bus vienintelis Baltijos šalyse. Liepos 7 d. Denzelis Curry išstos gyvai didžiajame Lukiškių kalėjimo kieme, kuris jam labai tinka.

Denzelis Curry yra tikrai kietas ir labai rimtas reperis. 2023 vasarą Denzelio pasirodymas Vilniuje tik patvirtino jo laukinę energiją. Tą kartą buvo daug ekspromto ir dėmesio publikai. Du laimingieji, išsidažę veidus kaip Denzelis Curry muzikiniame video klipe „Clout Cobain“, turėjo progą atlikti šį kūrinį vos per metrą nuo savo repo dievaičio. Kas buvo tame koncerte, tikrai prisimena, koks žvėris Denzelis Curry yra scenoje.

„Aš niekada nenorėjau, kad mano pasirodymai būtų kaip repo. Repo koncertai man nuobodūs, bet roko koncertai ir mošpitai – jie visada smagūs”,– pasakoja Denzelis Curry. Už nuobodų pasirodymą Denzelis Curry niekada neatleistų pats sau. Jo gyvuose pasirodymuose nuoboduliui tiesiog nėra vietos ir laiko.

Video: Denzel Curry – Hot One

Po pirmos viešnagės Vilniuje Denzelis Curry spėjo daug gero nuveikti – pasididino savo fanų skaičių, išleido naują albumą, susirado naujų bendradarbių ir kilo dar aukštyn. Jis – gilaus požiūrio ir kruopščios technikos savininkas. Asmenybė, nepriklausoma nuo vietos, laiko ir kitų aplinkybių. Jį verta pamatyti gyvai.

Lapkričio 15 d. į pasaulį buvo paleistas naujas Denzelio Curry leidinys „King of the Mischievous South Vol. 2“. Tai albumo „King of the Mischievous South“ antra dalis.

Skambesiai, su kuriais jis pradėjo savo karjerą. Akcentai čia tenka gerai žinomiems jo kūriniams – „Hot One” ir „Ultra Shxt”. Savotiškas sugrįžimas prie savo šaknų ir nauja Denzelio Curry eros pradžia. Jis jau seniai norėjo tai padaryti, bet kuris laikas iš to gaudavosi kiti projektai. Naujausias net 19 kūrinių albumas „King of the Mischievous South Vol. 2” yra tikras Denzelio triumfas. Matyt, didžiąją dalį šio albumo koncerte Lukiškių kalėjimo kieme ir išgirsime.

Video: Denzel Curry – Got Me Geeked

Karjeros pradžioje Denzelis Curry atsispyrė nuo „OutKast“, Goodie Mob, CeeLo Green ir panašios muzikos. Jis – tikras reperis iš visų didžiųjų raidžių. Savotiškas savo žanro pionierius su geriausiom Floridą ir Čikagą menančiom tradicijom. Kadaise jo singlas „Ultimate“ užkariavo internetą – šimtai milijonų perklausų ir peržiūrų. Jis dalinosi viena su tokiais atlikejais kaip „Run The Jewels“, ASAP Ferg, $uicideboy$ ar Kid Cudi. Tai galutinai įtvirtino Denzelio Curry vardą tarp rimuoto žodžio meistrų.

Nors repo žanras nuolat atranda naujas formas ir šiandien yra labai įvairus, tačiau Denzelio Curry kūryba išsiskiria net ir tokiame kontekste. Jis - vienas iš tų tikrų reperių ir scenos palaikytojų. Kodėl jam taip sekasi, galima paaiškinti jo paties mintimi apie kūrybą: „Negalėčiau būti kuo nesu. Jeigu kūryboje meluočiau, mane tikrai kažkas pričiuptų. Neleisiu tam nutikti. Verčiau būsiu nuoširdus. Jeigu kažko nežinau, duosiu tau tai suprasti.”

2025 m. liepos 7 d. laukia audringas išsitaškymas atviram ore ir repo koncertas su išliekamąją verte. Amerikoniškas repas gyvai. Neabejotinai masyviausias žanro judesys. Aidės ir aplink. Bilietais į šį ir kitus „8 Days A Week” koncertus platina oficialus agentūros bilietų platintojas „Bilietai LT“.