Į Lietuvą grįžta muzikos dendis Baxteris Dury

REKLAMA

REKLAMA

Video: Atviros Baxterio Dury repeticijos įrašas

Lietuvos melomanai Baxterį jau gerai pažįsta. Praėjusią vasarą, grįždamas iš muzikos festivalio „8 Festival“ Vilniuje, Baxteris Dury įvertino naują Lukiškių kalėjimo konversiją taip: „paversti krauju permirkusį kalėjimą, kuriame buvo laikomi baisiausi Lietuvos nusikaltėliai, į vietą, spinduliuojančią viltimi“. Jam ši festivalinė patirtis paliko labai didelį įspūdį ir davė pažadą sugrįžti. Šis unikalus paveldo objektas sostinėje tapo kultūros reiškiniu ir kiečiausia muzikos scena Baltijos šalyse. Tai unikali vieta, kurioje sklando laisvos ir nepriklausomos kūrybinės idėjos.

REKLAMA

Video: Baxter Dury – Aylesbury Boy (feat. JGrrey)

Šįkart akistata su saviironišku šių laikų dendžiu bus tête-à-tête, be festivalinio triukšmo. Tik publika ir įtraukiantys Baxterio pasakojimai. Laukia jo biografinės knygos garso takelis, persmelktas mieguistu, psichodeliniu Vakarų pakrantės hiphopu. Muzikos pasaulis apie Baxterį pirmą kartą išgirdo, tiksliau pamatė, beveik prieš 50 metų. Jo tėvas, žinomas britų muzikantas, Ianas Dury albumo „New Boots and Panties!!“ viršeliui panaudojo savo ir sūnaus nuotrauką. Praėjus 25 metams muzikinis Baxterio debiutas „Oscar Brown“ tapo įtakingo leidinio „NME“ savaitės įrašu.

REKLAMA

REKLAMA

Video: Baxter Dury - Miami

Iš Londono kilęs šiuolaikinis trubadūras, besitrinantis prastos reputacijos baruose ir pavergiantis savo gašlia lingvistine akrobatika cockney akcentu. Pažintis su Baxteriu Dury dažniausiai prasideda nuo eilutės „I'm Not Your Fucking Friend“, bet norisi jį „skaityti“ tarsi intriguojantį romaną apie kitų vyrų merginas ir švintant kartu gerti šampaną kur nors ant suoliuko parke Vilniuje.

Naujausias albumas „I Thought I Was Better Than You“ prasideda nuo klausimo: „Hey Mummy? Hey Daddy? Who am I? Who am I Mummy? Who am I?” Biudžetinis nepotizmo vaikis pavargo nuo palyginimų su tėvu – jo muzikos, balso, išvaizdos, gyvenimo būdo. Šis įrašas yra savotiškas Baxterio biografinės knygos „Chaise Lounge“ garso takelis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kritikai albumą vadina geriausiu atlikėjo biografijoje. Klausytojų reakcijos pačios įvairiausios. „Gorillaz“ susitinka su Gary Numan bei Serge Gainsbourg ir sveikinasi su „Pet Shop Boys“ – taip Baxterio Dury kūrybą apibūdina vienas jų. „Skamba tarsi mano viduramžio krizę patiriantis dėdė pasiimtų midi klaviatūrą... ir man tai patinka“, - prisipažįsta dar vienas. „Nuostabiai sukeliantis priklausomybę!“ - šaukia kiti. Jo tėvas didžiuotųsi, sutaria visi.

Apie Baxterį Dury

Baxterio Dury santykis su tėvu ir jo šlove – gana komplikuotas. Augti su žmogumi, kurio vienas didžiausių hitų buvo „Sex & Drugs & Rock & Roll“, nebuvo lengva.

REKLAMA

Berniuko priežiūra dažnai buvo patikima Sulfatiniam Smaugliui – kartu gyvenusiam dvimetriniam narkotikų prekeiviui. Pasak Baxterio, žole permirkęs tėvas norėjo visada būti dėmesio centre ir jam rūpėjo tik jis pats ir jo karjera. Motina taip pat nebuvo patikima – veždama Baxterį su seserimi, užmigo prie vairo ir užmušė motociklininką. Namuose tvyrojo nesuvaidintas bohemiškas chaosas. Mokykloje visi žinojo, kad Baxteris – įžymybės sūnus. Vietiniai kietuoliai parversdavo jį ant žemės ir mušdavo skambant didžiausiam tėvo hitui „Hit Me With Your Rhythm Stick“.

REKLAMA

Jaunuolis nuolat praleidinėjo pamokas, buvo išmestas iš kelių mokslo įstaigų. Chaosas vijosi Baxterį tarsi alkanas šuo. Iš tėvo jis gaudavo tik žolės, gatvės išminties, gerų džiazo įrašų ir jo šlovės naštą.

Video: Baxter Dury – I Am Not Your Dog

Savo antrąjį dešimtmetį Baxteris praleido įvairiose vietose: dirbo statybose, Oksfordo gatvės parduotuvėse, bandė atidaryti naktinį klubą, kurį laiką gyveno Barselonoje bei JAV ir neturėjo jokių planų muzikoje. 2002-taisiais, praėjus dvejiems metams po tėvo mirties, jis išleido pirmąjį albumą. „Be ypatingų pastangų gavau įrašų sutartį. Būdamas žymaus žmogaus sūnumi, atlikau keletą sistemos manipuliacijų ir gavau nemažai pinigų nieko per daug nedarydamas“, - šypsodamasi prisimena Vilniuje vėl laukiamas muzikantas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Žinomos įrašų kompanijos „Rough Trade“ išleistas „Len Parrot's Memorial Lift" ypatingos komercinės sėkmės nesusilaukė, tačiau buvo šiltai priimtas, kaip ir kiti vėliau įrašyti albumai. Baxteris turi įgimtą pasakotojo talentą. Siaubingų, bet pažeidžiamų vyrų charakterio studijas jo dainose lydi nuostabūs ritmai ir stebėtinai prancūziškas jausmas. Nepaisant bravūros, jo personažai dažniausiai yra beviltiški romantikai. Įsivaizduok Serge'ą Gainsbourgą sumaišytą su Ray Winstone'u, kuriems muziką kuria elektroninis duetas „Air“. Skirtingai nei daugelis muzikos įžymybių atžalų, Baxteris pagaliau susikūrė savo karjerą, kuria didžiuojasi.

REKLAMA

Video: Baxter Dury – Prince of Tears

Naujausias atlikėjo albumas „I Thought I Was Better Than You” persunktas laisvo hip-hopo stiliumi. „Jis atspindi muziką, kurios klausiausi tada. Aš ir mano draugai nebuvome dideli nepriklausomo roko gerbėjai. Buvome graffiti vaikiai su spalvotais batų raišteliais ir boombox'ais, klausėmės „Afrika Bambaataa“ ir tikrai rūkėme daug žolės“, - pasakoja Vilniuje laukiamas Baxteris Dury. „Šis albumas labiau nei bet kada yra arčiausiai to, kas yra Baxteris, o ne taip, kaip žmonės tikisi ar norėtų, kad jis skambėtų. Muzikinis Iano Dury šešėlis, šmėkščiojęs ankstesniuose Baxterio albumuose pastaruosius dvidešimt metų, pagaliau materializavosi. Tabu nebėra – Baxteris stoja į akistatą su savo tėvo palikimu ir tai darydamas jį išnaudoja.

REKLAMA

Kurdamas albumą, Baxteris pabandė apversti viską aukštyn kojomis, išsilaisvindamas nuo tradicinės įrašinėjimo rutinos. Vietoj to, jis sukūrė grubias demo versijas savo svetainėje, naudodamas vos veikiančią aparatūrą ir atidavė jas prodiuseriui Paului White'ui. Jo klientų sąraše tokie vardai kaip Danny Brown, Obonjayer, Charli XCX ir kiti veikėjai. Toks paprastas procesas, suteikė Baxteriui erdvės tyrinėti abstrakčias muzikines idėjas ir eksperimentuoti su savo istorijos pasakojimo stiliumi.

Video: Baxter Dury - Slumlord

Turint omeny tokių amerikiečių atlikėjų kaip Frankas Oceanas, Tyler, The Creator ar Vegyn įtaką, galima išgirsti mieguisto, psichodelinio Vakarų pakrantės hiphopo esmę, sklindančią pro „I Thought I Was Better Than You“ plyšius. Jį įkvėpė ne tiek šios muzikos skambesys, kiek jos subtilumas, moteriškumas ir žanrinis sklandumas. Įkvėpė ir tai, kaip jos neapkrauna ribojančios muzikinės struktūros.